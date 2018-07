Driburg: Die Caspar-Heinrich-Trinkkuranlage in Bad Driburg ist von Grund auf umgebaut und vergrößere worden. Der Brunnenhalle schließt sich eine ebenfalls modern eingerichtete Wandelhalle an, in der künftig frühmorgens auch Kurkonzerte stattfinden sollen. – Das Bad, das ebenfalls ganzjährig, geöffnet ist, hat jetzt 2270 Gastbetten, gegenüber nur 268 im vorigen Jahr.

Ems: Das wegen seines besonders „milden Schonklimas“ bekannte Bad ist jetzt ganzjährig geöffnet und verwöhnt seine Kurgästen auch in den Wintermonaten mit den in den letzten Jahren völlig neuerbauten oder modernisierten Kur- und Badeeinrichtungen.

Mergentheim: Mit dem 70. Geburtstag des Kurdirektors von Bad Mergentheim, Oberregierungsrat Paul, wurde der Tauftag der jüngsten Quelle des Bades gefeiert. Die neue, kohlensäurehaltige Solquelle wurde „Paulsquelle“ genannt.

Oeynhausen: Eine „Glocke der Ruhe“ über Oeynhausens Kurviertel zu senken ist nach jahrelangen Bemühungen gelangen. Durch umfassende Gebote und Verbote, Umleitungen und Sperrungen soll der Durchgangsverkehr endgültig aus Bad Oeynhausens Innenstadt verbannt werden.

Pyrmont: Eine Pause muß Bad Pyrmont wegen Überholungsarbeiten an den Anlagen und Einrichtungen in diesem Winter einlegen. Es sind aber nur 66 Tage, vom 14. Dezember bis zum 20. Februar, an denen der Kurbetrieb ruht.

Salzdetfurt: Ein Jahrhundert ist es genau her, seit das niedersächsische Moor- und Solbad Salzdetfurt mit vier Wannen, einem Kessel und etlichen Fässern und bei einem Grundkapital von 35 Talern seine erste Badesaison eröffnete. Heute ist die Zahl der Kurgäste auf fast 6000 im Jahr gestiegen.

Salzuflen: Schonkost braucht nicht eintönig zu sein, sagten sich die Besitzer der Salzufler Fremdenheime und absolvierten einen zusätzlichen Kochlehrgang, um ihren Gästen einen abwechslungsreich gestalteten Diätspeisezettel vorlegen zu können.