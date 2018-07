Kürzlich hat eine Firma in St. Ingbert (Saar) ihren Namen „Zur billigen Quelle“ abgeändert. Sie will künftig nur schlicht „Zur Quelle“ heißen. Diese Namensänderung soll sicherlich nicht kundtun, daß das Unternehmen in seinen Bemühungen nachlassen will, die Kundschaft mit preis würdigen Waren zu beliefern. Der Schritt ist offensichtlich durch die Überlegung ausgelöst worden, daß die Kennzeichnung „billig“ heute keine Werbekraft mehr hat. Der Verbraucher ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr von dem reinen Preisvergleich abgerückt, nachdem er allzuoft festgestellt hatte, daß „billige“ Ware nicht „preiswert“ ist.

„Billig“ ist jahrzehntelang das Lockmittel für eine wenig kritische Käuferschicht gewesen, die aber inzwischen gemerkt hat, daß solche Preisangebote oft einen Pferdefuß haben. „Der billige Jakob“ auf den Jahrmärkten hat mit seinem Redefluß wesentlich dazu beigetragen, daß die Kennzeichnung „billig“ in Verruf gekommen ist. Im Mittelstand hat die Erkenntnis schon verhältnismäßig früh um sich gegriffen, und in dem Ausspruch rechnender Hausfrauen Ausdruck gefunden: man sei zu arm, um billig kaufen zu können. Der Preis ist eben nur im Vergleich mit der Qualität zu beurteilen, und da hat sich nun die wirkungsvollere Kennzeichnung „preiswert“ herausgebildet.

Das ist gut so. Aber Käufer mit lockerem (und trotzdem meistens schmalem) Geldbeutel gehen neuerdings leider auch umgekehrt dem höchsten Preise nach, weil sie annehmen, daß damit auch die beste Qualität gewährleistet sei. Der Satz „Das Billigste ist auf die Dauer doch das Teuerste“ droht durch die Meinung „Das Teuerste ist auf die Dauer doch das Billigste“ ersetzt zu werden. Das wäre allerdings auch kein gutes Schlußglied dieser Gedankenkette; denn sonst hätte das Unternehmen an der Saar sich ja gleich „Zur teuren Quelle“ umfirmieren können ... Pl.