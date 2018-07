Im Werk Krefeld-Uerdingen der Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, lief in einer neuen Großanlage die Herstellung von Titandioxyd an. Die Gesellschaft rundet damit ihr Produktionsprogramm weiter ab und schließt eine Lücke, die die Entflechtung bzw. das amerikanische Antitrustgesetz zugefügt hatte. Bereits 1929 hatte nämlich die damalige IG Farbenindustrie AG gemeinsam mit der amerikanischen National Lead Co in Leverkusen die Titan-Gesellschaft mbH gegründet, an der beide Partner zu je 50 v. H. beteiligt waren. In Verfolg der alliierten Gesetze ist die US-Gesellschaft nach 1945 Alleininhaber geworden und fabriziert mitten im Bayerwerk in Leverkusen.

Daher entschloß sich Bayer zum Bau einer eigenen Titanfabrik in Uerdingen. Nach 15monatiger Bauzeit und einem Kostenaufwand von 60 Mill. DM ist jetzt die erste Baustufe abgeschlossen; der weitere Ausbau soll zügig erfolgen. Die Gesamtkosten der Anlage werden 100 Mill. DM betragen. Endziel ist eine Produktion von 150 t täglich, bzw. 50 000 t jährlich. Im Produktionsanlauf werden zur Zeit 50 t täglich hergestellt. 160 Arbeiter und Angestellte arbeiten heute im neuen Bayer-Titanwerk mit seinen Laboratorien, Werkstätten und sozialem Zubehör. In der Endstufe werden es rund 500 sein. An der weitgehend automatisierten ersten Produktionsstraße sind lediglich 30 Arbeitskräfte tätig. Vorerst wird in Uerdingen nur das Titandioxydprodukt „Anatas“ hergestellt. Die Erzeugung des noch weiter „nachbehandelten“, noch hochwertigeren „Rutil“ für besondere Ansprüche wird folgen.

„Der Mensch kommt immer mehr zu hellen Farben“, sagte Professor Dr. Haberland auf einer Pressebesprechung anläßlich des Anlaufens der neuen Anlage. Diesem Trend nach hellen Farben entspricht die Entwicklung neuer Pigment- und Farbstoffe, die heute bereits auf allen Gebieten des täglichen Lebens verwandt werden. Wichtigstes Weißpigment wurde das Titandioxyd. Es ist im Weißrandreifen der Kraftwagen und im leuchtenden Glanz emaillener Küchengeräte enthalten, in Lacken und Farben, in Wachstuch und Linoleum, in Papier, Kosmetika und in der vielseitigen Palette der modernen synthetischen Textilien. Es dient nicht nur zur Herstellung weißer Farben, sondern ist gleichermaßen verwendbar zur Aufhellung anderer Farben in den verschiedensten Nuancen und zur Erzielung besonderer Glanzeffekte z. B. bei Perlonstrümpfen. Titanweiß ist von hohen Helligkeitswerten, sowohl gegen Licht als gegen atmosphärische Einfüsse praktisch immun und auch bei Verwendung in größeren Mengen unschädlich. B. R.-H.