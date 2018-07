Die 35. Verkaufs- und Modewoche in Düsseldorf, die sogenannte IGEDO, hat einen unerwartet interessanten Verlauf genommen. Die zahlreich erschienenen Wiederverkäufer haben den Fabrikanten die Ware fast aus den Händen gerissen und so umfangreiche Bestellungen auf die Sommermode 1958 vergeben, daß ein Großteil der 894 ausstellenden Fabrikanten ausverkauft ist. Immer wieder war zu hören: „So viel wie diesmal hat es noch nie zu tun gegeben.“ Ein gutes Geschäft war erwartet worden. Daß es aber so gut gewesen ist, deutet eine bemerkenswerte Einschätzung der Konjunktur des nächsten Jahres seitens des Textileinzelhandels an. Die rückläufige Bewegung im Investitionsgüterbereich kann durch einen weiteren kräftigen Anstieg bei den Konsumgütern überdeckt werden, wenn diese Textilmesse als ein Symptom angesehen werden darf.

Aber noch etwas anderes fiel auf. Die Fabrikation hat ausgesprochene Schlager mit brillanten Dessins und bestechender modischer Verarbeitung herausgebracht und dabei Preise kalkuliert, die fast unwirklich erscheinen – und zwar im positiven Sinne. Dabei waren einige Berliner Häuser führend in Preiswürdigkeit und Qualität der Angebote. Wir haben uns eine Fülle von Modellen, ihre Stoffqualitäten und ihre Abgabepreise sowie ihre Käufer notiert und erwarten den Sommer und die Preise, die dann der Textileinzelhandel an diese vorbildlich kalkulierten Stücke als Eigenverkaufspreise schreiben wird. Wird er die uns so vielfach beschwörend versicherte Spanne von 40 bis 60 v. H. innehalten? Wir werden es sehen.

Zu sehen war noch etwas anderes. Zum Beispiel die Speisekarte in den Restaurationsbetrieben des Ausstellungsgeländes. Da sitzen Fabrikanten, Verkäufer, Einkäufer, Mannequins und vielhundertköpfiges Hilfspersonal von morgen bis spät in den Abend ohne Pause. Sie arbeiten, rechnen, kalkulieren, pressen die Preise zusammen und sind darauf angewiesen, ihre Tasse Kaffee, das Fläschchen Johannisbeersaft oder gar ihr Essen innerhalb des Ausstellungsgeländes einzunehmen. Der Restaurationsbetrieb hat praktisch Monopolcharakter und spekuliert mit dem Hunger und der knappen Freizeit der Anwesendes. Ein Fläschchen Johannisbeersaft kostet 2 DM, ein kleines Kännchen Kaffee 1,35 DM, eine Tasse Kaffee 0,73 DM in einem Raum wie eine Bahnhofshalle Anno 1947. Der Ober, der bedient, schüttelt selbst den Kopf und entschuldigt sich bei seinen Gästen und meint, er könne nichts für diese unverständlichen Preise. Wir finden, eine solche „Gastlichkeit“ ist eine schlechte Visitenkarte, die einer Stadt wie Düsseldorf nicht geziemt. Nicht nur die 894 Fabrikanten, sondern auch die Tausenden von Einkäufern gehen mit einer Düsseldorf-Erinnerung zurück in die Provinz oder Großstädte, die der Landeshauptstadt schadet.

Eine Messe – deux pièces: hier der Fabrikant und der Einkäufer, die den Groschen werten, und dort ein auserwählter Betrieb, der sich ärgerniserregend benimmt. Rlt.