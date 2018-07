Die Verwaltung der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, wird der zum 17. Januar 1958 einzuberufenden oHV unverändert 9 v. H. Dividende für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 6.) vorschlagen. Das Grundkapital beläuft sich auf 70 Mill. DM.

überraschend ist die Absicht der Baumwollspinnerei Germania, Epe (Westf.), deren AK von 2,5 Mill. DM sich überwiegend in holländischem Besitz befindet, den von der HV am 22. Mai gefaßten Gewinnverteilungsbeschluß aufheben zu lassen. Er sah das Ausschütten einer Dividende von 12 v. H. vor; 0,45 Mill. sollten der freien Rücklage überwiesen werden und 0,16 Mill. blieben zum Vortrag. Gegen diese Verteilung wurde auf der HV Protest zu Protokoll gegeben. Die Opposition forderte statt 12 volle 18 v. H. Dividende. Sie wird selbst überrascht sein, denn nunmehr schlägt die Verwaltung der Spinnerei einer aoHV vor, neben der Dividende von 12 v. H. noch einen Bonus von 10 v. H. zu verteilen. Die Aktionäre erhalten also 22 v. H.

Eine aoHV der Schering AG, Berlin, (30. 12.57) soll über eine Kapitalerhöhung um 20 auf 50 Mill. DM beschließen. Die Aktien werden im Verhältnis 5 : 2 zu 130 v. H. angeboten; sie sind vom 1. 1. 1958 dividendenberechtigt. Die Schering AG hat ihr Kapital bereits zweimal nach dem Kriege um je 10 Mill. erhöht. Die jetzt angeforderten Mittel sollen hauptsächlich zur Finanzierung der Neuinvestitionen dienen. Geht man von einer Dividende von 12 v. H. (?) für 1957 aus und legt einen Aktienkurs von 308 v. II. zugrunde, dann würde sich der rechnerische Wert des Bezugsrechtes auf rund 48 v. H. stellen.

Von der Schwäbischen Hüttenwerke GmbH, Wasseralfingen, wird – obwohl zur Publizität nicht verpflichtet – der Geschäftsbericht für 1956/57 (31. 3. 1957) vorgelegt, der bestätigt, daß der Konjunkturaufschwung sich in den letzten Monaten nicht mehr in dem bisherigen Ausmaß fortgesetzt hat. Der hohe Beschäftigungsstand konnte im Berichtsjahr im ganzen gesehen nur durch Abbau der Auftragsbestände gehalten werden. Der Vorstand schreibt: „Der Pfad ist schmal geworden, den das Unternehmen zwischen Vollbeschäftigung und dem Kampf um die Aufträge und im Wettlauf zwischen kostensenkenden Maßnahmen und kostensteigernden Faktoren zu gehen hat. Die weitere Entwicklung im Geschäftsjahr 1957/58 ist in der Vorausbeurteilung ungewiß. Ob Anlaß zum Pessimismus – besteht, wird wesentlich davon abhängen, ob erneute Belastungen von der Lohn- und Gehaltsseite entstehen oder vermieden werden können. Davon wird auch die Entwicklung der Einkaufspreise abhängen.“ Auf das Stammkapital von 5 Mill. DM wird für das Berichtsjahr wieder eine Dividende von 8 v. H. ausgeschüttet. Je zur Hälfte befindet sich das Grundkapital in Händen des Gutehoffnungshütte Aktienvereins, Nürnberg/Oberhausen, und dem Land Baden-Württemberg. (AR-Vors.: Hermann Reusch; Hauptgeschäftsführer: Waldemar Ernst.)

Bei der Deutsche Sachversicherung Eigenhilfe AG, Hamburg, zum Bereich der Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften gehörend, wurde der Abschluß für 1956 verabschiedet. Auf das eingezahlte AK von 1,8 Mill. DM wird wieder eine Dividende von fünf v. H. ausgeschüttet. Im Geschäftsbericht wird von einem befriedigenden Verlauf berichtet. Die Beitragseinnahme hat sich 1956 um 20,7 v. H. auf 31,4 Mill. DM erhöht. Die Gesamtschadenquote betrug bei der Gesellschaft brutto 51,9 v. H. und verminminderte sich damit gegenüber 1955. (AR-Vors.: Matthias Föcher; Vorst.-Vors.: Dr. Curt Wolff.)