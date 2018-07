Mauriac schrieb für Kinder und Erwachsene

Unser altes Kindermädchen stammte aus Pietistenkreisen. Sie duldete im Kinderzimmer nur Bibel und Gesangbuch, alles andere war „Teufelszeug“. So setzten wir unsere Umgebung schon früh durch Aufsagen endloser Kirchenlieder und Psalmen in Erstaunen. Eine Ausnahme bildete der „Struwwelpeter“; er paßte mit seinem handfesten System von Lohn und Strafe in das gutmütig-einfache Erziehungsbild unserer Betreuerin.

Heute, im „Jahrhundert des Kindes“, ist das anders. Für diejenigen, die nun das Leben der Kinder noch unglücklicher werden ließen, gilt das Pauluswort: „Das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ Andere dagegen übertrieben die gutgemeinten Pläne und schufen so „Seine Majestät, das Kind.“ Fritz Runkel nannte vor Jahren den so entstehenden Kindertyp „den kleinen Nero“. Wir finden ihn als Neuestes in der Literatur für die Kinderzimmer, von niemand Geringerem geschildert als:

François Mauriac: „Der kleine Nero.“ Aus dem Französischen von Wilhelm Maria Lüsberg, illustriert von Horst Lemke. Hoch Verlag, Düsseldorf. 64 S., 4,95 DM.

Eine junge Lehrerin hört schon im Zug vom „Schelm“ sprechen, einem etwa 10jährigen Jungen reicher Eltern, für dessen Erziehung sie engagiert ist. Das Schreckensregiment des kleinen Ernst ist der einzige Gesprächsstoff in dem Provinzstädtchen. Fräulein Tillmann ist nach einer Reihe gescheiterter Betreuerinnen die Nr. 18. Die Berichte reichen von Bewunderung bis Panik. Man rät ihr wohlmeinend zur Umkehr. Aber sie bleibt und stellt den zitternden Verwandten nur eine Bedingung: Man soll ihr das Kampffeld allein überlassen. Verblüffung und Überrumpelung stehen am Beginn ihres Schlachtplanes. Der rasche Erfolg bestätigt diese Methode: Der kleine Ernst läßt sich schon nach kurzer Zeit von ihr um den Finger wickeln. Die Verwandten und die Dorfbewohner in der Ferne verdächtigen das Fräulein grausamer Mißhandlung, jene, weil sie das Wunder nicht glauben können, diese, weil sie sich um eine Ortsberühmtheit betrogen fühlen, und sie alle müssen doch erstaunt und unwillig vor der Psychologie der Lehrerin kapitulieren.

Den kleinen Haustyrannen von 1957 wird ebenso ein leichter Schauer den Rücken hinunterlaufen wie früher und heute anderen kleinen Sündern bei der Geschichte von Paulinchen oder dem Suppenkaspar. Manchen Erziehern mag es dazu verhelfen, nicht mehr so hilflos auf das „er will doch“ zu starren. Unsere Phrasenfanatiker können einen neuen Begriff prägen: „das Neroalter.“ Alle anderen haben eine vergnügliche Lektüre. Juliane Metzger