Im Geschäftsjahr 1956/57 (30. Juni) hat die Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, ihr erstes Fünfjahres-Bauprogramm abgeschlossen. Während dieses Zeitraums hat sie, wie in dem jetzt vorgelegten Geschäftsbericht ausgeführt wird, 290 Mill. DM investiert, überwiegend in Kraftwerksanlagen. In den nächsten fünf Jahren wird – so meint die Verwaltung – mehr als der doppelte Betrag erforderlich sein, wenn die Erzeugungs- und Verteilungsanlagen entsprechend den künftigen Anforderungen ausgebaut werden sollen. Es ist also nur zu begreiflich, wenn die Gesellschaft Finanzierungssorgen hat, zumal die Möglichkeiten der Selbstfinanzierung durch die nachteilige Kostenentwicklung (die steigenden Kosten können ohne weiteres nicht auf den Verbraucher abgewälzt werden, weil der Strompreis ein „politischer Preis“ ist), sowie durch das Auslaufen des Investitionshilfegesetzes eingeschränkt worden sind. Wenn sich nicht der im Geschäftsbericht angedeutete Wunsch nach zusätzlichen Selbstfinanzierungsmöglichkeiten – etwa in der Form, wie sie dem Bergbau eingeräumt werden – erfüllt, wird das Unternehmen in Zukunft mehr denn je auf den freien Kapitalmarkt angewiesen sein.

Hier wird das Problem nun für die Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft im Hinblick auf ihre Kapitalintensität besondersschwierig. Das derzeitige hohe Zinsniveau für Anleihen ist dann kaum tragbar, wenn die Behörden keine auskömmlichen Preise bewilligen wollen. Die Entwicklung zeigt, daß die mit der Absatzausweitung einhergehende Kostendegression durch allgemeine Preissteigerungen in zunehmendem Maße gemindert wird. Bei den HEW hätte sich der Kostenanstieg noch wesentlich stärker auf die Ertragslage ausgewirkt, wenn es nicht gelungen wäre, ihm durch Rationalisierungsmaßnahmen zu begegnen. Aber diesen Bemühungen dürften Grenzen gesetzt sein, so daß auf diese Weise das Grundproblem nicht gelöst werden kann. Entscheidend kommt es vielmehr darauf an, neues echtes Eigenkapital zu. finden, und zwar durch Kapitalerhöhungen.

Dieser Weg scheint jedoch bei den HEW mit erheblichen Hindernissen gepflastert zu sein. Rund 73 v. H. des jetzt 200 Mill. DM betragenden AK sind im Besitz der Hansestadt Hamburg, die also stets dreiviertel einer jeweiligen Kapitalerhöhung aufzubringen hat, falls sie ihren Anteil am Kapital nicht vermindern will. Diesen Wunsch hat indessen der jetzt abgedankte bürgerliche Senat nicht gehabt, und vom neuen SPD-Senat wird man nicht erwarten können, daß er einer „Teilprivatisierung“ zustimmt. Angesichts der auch in Hamburg angespannten Kommunalfinanzen dürfte es indessen schwer sein, echte Staatsmittel für neues HEW-Kapital frei zu machen. Bestenfalls stehen für diesen Zweck immer nur aufgelaufene Konzessionsabgaben (über deren Berechtigung sich ohnehin streiten läßt) zur Verfügung. Mit diesem unsichtbaren Hemmnis wird der Vorstand in seinen Kapitaldispositionen offensichtlich gehemmt. Ohne Zweifel dürfte es so sein, daß die HEW bei einer Dividendenpolitik, wie sie von anderen namhaften Gesellschaften der Elektrizitätswirtschaft betrieben wird, durchaus in der Lage wären, neues verantwortliches Kapital zu beschaffen. Natürlich ist es schwer, mit einer Dividende von wieder acht v. H. an den Kapitalmarkt heranzugehen. Der Kurs für die HEW-Aktien beträgt nicht einmal mehr 140 v. H.

Nun ist es leider so, daß das Eigenkapital noch immer das teuerste Kapital dargestellt, und es ist verständlich, daß der Vorstand ein aufmerksames Interesse an der Kapitalmarktreform bekundet. Aber wahrscheinlich liegt hier für ihn keine Lösung der Finanzierungsprobleme. Die Klippe bleibt die Bereitschaft des hamburgischen Staates, Mittel für neues Kapital zur Verfügung zu stellen. Diese Abhängigkeit kann für die Verwaltung keine angenehme Situation sein – und erst recht nicht für die freien Aktionäre, die in ihren Dividendenhoffnungen enttäuscht wurden. K. W.