Leo Tolstojs großes Roman werk – Krieg und Frieden – hat bereits die weltbedeutenden Bretter und den Celluloidstreifen passiert, und wenn sich dabei auch sein Gehalt teils vergrößert, teils verflüchtigt hat, so erwies sich doch die Handgreiflichkeit der figurenreichen Handlung als unverwüstlich. Bei der Veroperung sieht die Sache schon problematischer aus. Es ist ein frommer Wahn, daß Musik all und jeden Gegenstand vertiefe, veredle, auf eine höhere Stufe hebe, jedenfalls bereichere. Großen Schöpfungen der Literatur kann sie sehr wohl das ausgesprochene Gegenteil davon antun. Sie sei an sich so gut wie sie wolle. Und so hat der Heimkehrer Serge Sergejewitsch Prokofieff, den wir kennen und lieben als Komponisten der östlichen „Liebe zu den drei Orangen“ und dem reizenden Märchenspiel „Peter und der Wolf“, für seine Oper „Krieg und Frieden“ sicherlich nicht den Stalinpreis (1947) erhalten, weil das monumentale Epos Tolstojs dadurch mehr geworden wäre. Vielmehr verhält sich diese Oper zum Roman etwa so, wie sich der Eindruck eines singenden Napoleon zum kommandierenden (oder auch zum schweigenden) Original verhält. Das ganze ist in jedem Sinne „kleiner“ geworden, für den Opernhausgebrauch lyrisiert. Und unvermeidlich erfährt dieser Effekt eine Potenzierung in der fernsehtechnischen Wiedergabe, in der Anpassung an den Wohnstubengebrauch.

Hier macht sich in gesteigerter Form eine bemerkenswerte grundsätzliche Problematik de für das Fernsehen bearbeiteten Oper geltend (die spezielle Fernsehoper könnte vielleicht künftig diesen Fehler meiden), nämlich das quantitative Mißverhältnis zwischen der Musik und dem kleinmaßstäblichen Bild. Substanz und Habitus einer Opernmusik sind doch sozusagen auf „lebensgroße“ Maße (bisweilen sogar auf überlebensgroße) angelegt. Daher ergibt ihre Koppelung mit einem Miniaturformat des optischen Originals: eine unbefriedigende, oft lächerliche Wirkung. Ein Vergleich mit der Opernbühne aus der Perspektive weit abliegender Rangplätze, von denen aus das Szenenbild ebenfalls stark verkleinert erscheine, wäre dabei irreführend. Leider ist hier kein Raum dafür, das zu begründen.

An der akustisch-optischen Diskrepanz vermag auch eine so sorgfältig ausgearbeitete Wiedergabe wie die der Aufzeichnung des Fernsehens der Grand National Broadcasting Company, USA, die kürzlich vom NWRV gesendet wurde, nichts zu ändern, wenn auch naturgemäß das Unbehagen bei der Sterbe- und Versöhnungsszene des Ausklangs nicht so stark ist wie bei den Szenen mit mehreren Personen und größeren Ensembles. Auch schien hier die Musik sich selbst am wenigsten deplaciert zu fühlen und daher überzeugender zu klingen als sonst in dieser Partitur, die nicht unbedingt zu den bedeutendsten ihres Meisters zählt.

Welch ein Aufwand für eine Angelegenheit mit so vielen Fragezeichen! Wir können nur die wenigsten mitwirkenden Faktoren namhaft machen, wie die Mitglieder des American Concert Choir unter Margaret Hillis, des Symphonie of the Air-Orchestras unter Peter Hermann Adlers Leitung, die geschickte Regie Kirk Brownings und von den singenden Darstellern etwa das Hauptpaar Andrej (Morley Meredith) und Natascha (Helena Scott). Der Kontakt zwischen Klang und Bild war so weit verwirklicht wie nur eben möglich. Allein als Resümee bleibt wieder einmal die Einsicht, daß dem Fernsehen als Kunstorgan erst dann wird Gerechtigkeit widerfahren können, wenn es auch auf diesem Gebiet dereinst über ein ganz aus den eigenen Gegebenheiten entstandenen originales Repertoire verfügen kann. W. A.