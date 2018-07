Von Max Rychner

Rudolf Alexander Schröders Verlag hat eine Auswahl aus seinen Schritten zusammengestellt, einen Schröder in nuce, um seine Themen- und Formenfülle auch denen faßbar zu machen, die sich im Gesamtwerk verlaufen und vor Bäumen den Wald nicht sehen.

R. A. Schröder: „Fülle des Daseins.“ Eine Auslese aus seinem Werk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt. 625 S., 9,80 DM.

So ist ein starker Band entstanden, in sich fest gefügt und zugleich über sich hinausweisend, so vieles bringend, daß er jedem etwas bringt, zuletzt und zuerst die Hauptsache: die Gegenwart der mächtigen Person des Dichters. In fünf Teile ist das Ganze gegliedert; sie haben die Titel: Bürger – Weltmann – Christ – Mittler – Dichter. Doch jeder dieser fünf Unterschröder ist im Gesamten mitwesend und eigentlich nicht abzusondern: der christliche Bürger ist als Weltmann wie Mittler eben Dichter, und alle möglichen Permutationen sind ebenso gültig.

Mit Erinnerungen an die Bremer Heimat und die „Münchner Flegeljahre“ beginnt das Buch, Erinnerungen an Hofmannsthal, Borchardt, seine Freunde, folgen, auch die an Rilke, ein Gruß an Gerhirt Hauptmann, Dazu gehören Gedichtübersetzungen aus Valéry und Eliot. Dann geistliche Gedichte, die schweren Siege über Anfechtungen nicht unterschlagend – „Bittrer Zweifel“ – dabei die in fast atemlosem Presto hingeflüsterte Beschwörung „Ein Kranz von Reimen“. Der Mittler sodann, das heißt der Übersetzer, ist unvergleichlich vertreten: Stücke aus der Ilias, der Odyssee, der Aeneis, aus Horn, Shakespeare, Pope, Racine, Molière, mit Aufsätzen über diese Dichter und ihre Botschaft an uns. Schließlich eine Zahl schöner eigener Gedichte.

Das Wort eines Schriftstellers ist in Umlauf geraten: Schröder sei wohl ein bedeutender Dichter, aber er sei „keine Figur“, nicht mit einem vereinfachenden Schlagwort zu bezeichnen. Wer ihm jemals begegnete, muß lachen: wenn einer Figur, dann er! Aber das reiche, beständig noch wachsende Werk des im nächsten Januar Achtzigjährigen ist mit einer klaren Tagesformel nicht zu charakterisieren. Unsere Zeitgenossen werfen ihm vor, daß er nicht zur Gegenklassik gehört, daß er die Klassiken des Abendlandes von Homer an bejaht, in den Übersetzung, die aus solcher Gesinnung erst möglich wurden – wer außer Schröder hätte sie vermocht? Ich setze die Antwort gleich hinzu: keiner – und in den eigenen Schöpfungen, wo eine unheimlich verfügbare, alleskönnende Begabung den gesicherten Formbestand wieder aufgreift und behutsam weiterbildet. Das Ursprünglichste daran ist geistiger Natur, daher ist dem Dichter auch jederzeit möglich, in Abstand von sich und allem zu treten und mit fernsichtigem Auge auf sich selbst zu blicken, identisch mit dem Blickenden und dem Erblickten. Er ist die Symmetrie zwischen den beiden, einmalig und doch gesetzlich. „Wär’s für den Klugen da wohl klug, zu weinen So endet ein Sonett, und ein anderes in dem Sonette-Zyklus „Die Zwillingsbrüder“ so: „Lebendiger, was hülf es? Ich bin klug.“

Das ist ein dichterischer Hinweis auf die innerste Person, die doppelt ist, die unter dem Bilde von Zwillingen erschaut wird, als Seele und als Geistfigur der Klugheit, die ihrerseits eine vom Mephistophelischen bis zum reinen Wesen der Kardinaltugend reichende Spannweite hat, also in sich komplex ist. Sie führt in dramatischen Augenblicken ihre Seelenfeindschaft ins Gefecht, das bis zur Verzweiflung geführt werden muß, damit Glaube, Liebe, Hoffnung gerettet werden, und sie vermag in andern Augenblicken sich zur Weisheit zu erhöhen, welche das Schöpfungswunder mit vielen Tönen preist und sich von ihm zu eigener Schöpfung angerufen weiß, inmitten von Tod und erlittenem Todesgrauen.