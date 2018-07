Das lesen junge Bücherfreunde

Nennen Sie uns bitte jeweils die Titel jener zwölf Kinder- und Jugendbücher, die bei Ihnen im letzten Jahr am häufigsten ausgeliehen wurden... Wir glauben, diese Listen könnten vielen ratlosen Eltern beim Bucheinkauf einen Hinweis geben, welche Bücher von Kindern und Jugendlichen bevorzugt gelesen werden. Dies ist der Inhalt eines Briefes, mit dem wir die öffentlichen Bibliotheken von fünfzehn westdeutschen Großstädten zur Beteiligung an einer Umfrage einluden. Und hier nun ist das Ergebnis – zwei Listen, in denen wir die Namen der uns genannten Autoren, wiederum nach der Häufigkeit ihrer Nennungen gestaffelt, anzeigen.

Die Methode mag nicht die beste oder vielleicht auch nicht genau sein, und wir wollen das Ergebnis auch nicht als verbindlich hinstellen – aber es ist anregend. Schon die befragten Büchereien haben uns darauf hingewiesen, daß es über die Anzahl der Ausleihen keine Statistiken gibt und daß ihre genaue Aufstellung einige Wochen dauern würde – die Jugendbibliothekare haben sich bei ihren Angaben auf ihre Erfahrung gestützt und diese mit einem kurzen Blick in die Bücherkartei bestätigt gefunden.

Es schien uns ratsam, nicht etwa Buchhandlungen nach Verkaufszahlen oder gar Verlage nach Auflagenhöhen zu befragen, sondern gerade jene, die am meisten mit den Buchwünschen einzelner junger Leser beschäftigt sind: die Bibliothekare. So haben wir ein Bild davon bekommen können, was Kinder und Jugendliche weitgehend unbeeinflußt sich zur Lektüre auswählen.

Eine rechte Schwierigkeit war übrigens die Abgrenzung der Begriffe „Kinderbücher“ und „Jugendbücher“, die Aufteilung nach Altersklassen und die Beschränkung auf bevorzugte Buchtitel. Die Antworten auf unsere Umfrage zeigen, daß manche Büchereien schon zu „Kinderbüchern“ (für 9- bis 14jährige) zählen, was andere noch als „Jugendbücher“ (für 14- bis 16jährige) bezeichnen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang die Neigung der jungen Leser, immer früher zu Büchern zu greifen, die ursprünglich für Ältere geschrieben–und wohl auch nur von ihnen gelesen wurden. Die Jüngeren – das wurde gleichzeitig offenbar, – lesen in erster Linie auch nicht einzelne Titel, sondern gleich reihenweise die Werke bestimmter Autoren. Häufig erhält man von den Kindern auf die Frage: „Was liest du?“ die Antwort: „Bücher von Kurt Held“ – oder sogar, ganz summarisch, beispielsweise: „Nur Bücher aus dem Schneider-Verlag.“

Wenn diesen Listen auch eine gewisse Zufälligkeit anhaften mag, so geben sie doch einen Hinweis darauf, daß bei den Kindern Detektivgeschichten immerhin zu den begehrtesten Büchern gehören, daß aber andererseits auch die alten Kasperlebücher von Josephine Siebe noch zu den Favoriten zählen. Die Angaben der Büchereien, welche Kinderbücher die meistgelesenen sind, stimmen weitgehend überein.

Sehr viel schwieriger jedoch war es, eine klare Übersicht über die am meisten ausgeliehenen Jugendbücher zu erhalten. Das mag daran liegen, daß es einfach mehr Jugend- als Kinderbücher gibt, aber auch daran, daß sich bei Jugendlichen die Interessen schon viel mehr als bei Kindern voneinander entfernen – und auf Literatur ausweiten, die nicht mehr speziell für Jugendliche geschrieben wurde. Dennoch ist man erstaunt zu erfahren, daß nicht etwa nur „Frühreife“ unter den Jugendlichen zu ernster und schwieriger Erwachsenenliteratur greifen, sondern viele andere auch. Unsere Favoritenliste enthält davon nur das wissenschaftliche Werk „Götter, Gräber und Gelehrte“ von Ceram, bald danach aber tauchen auch schon Namen und Titel auf wie Herman Wouk: „Die Caine war ihr Schicksal“, Hemingway: „Der alte Mann und das Meer“ sowie „Wem die Stunde schlägt“, und Mitchell: „Vom Winde verweht“. Ferner werden häufig Fachbücher, die keine Jugendsachbücher mehr sind, genannt, etwa ein Buch „Elektrotechnik“ und „Radiopraxis für alle“. Auch ganz alte, bewährte, fast „klassische“ Titel werden immer noch bevorzugt von Jugendlichen ausgeliehen, beispielsweise Spoerls „Feuerzangenbowle“ sowie Werke von Traven und Jack London.

Leicht könnte man uns den Vorwurf machen, wir hielten nichts von den Neuerscheinungen dieser Saison und wollten sie sabotieren. In Wirklichkeit jedoch möchten wir nur all jenen, die sich nicht selbst von der Qualität und dem Inhalt der schier zahllosen Neuerscheinungen ein Urteil bilden können, einen Hinweis geben, was sie unbesehen für Kinder und Jugendliche kaufen können, weil es sich bei ihnen bewährt hat. Ortwin Fink