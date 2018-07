Der Tod Friedrich Stampfers, der dreiundachtzigjährig am 1. Dezember in Kronberg im Taunus starb, ist ein Verlust nicht nur für die Sozialdemokratische Partei. Sie verliert in ihm einen, vielleicht den letzten ihrer großen alten Männer, die noch hineinreichten in die klassische Tradition des Sozialismus und die, wie Engels, von sich sagen konnten: „Wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, daß wir abstammen nicht nur von Saint-Simon, Fourier und Owen, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel.“ Die Liebe zu Schwarz-Rot-Gold hat er von seinen Eltern und Großeltern ererbt.

Deutschland wie Österreich fühlte Stampfer sich unterschiedslos verbunden, und die Zusammengehörigkeit beider Länder war für ihn, der gewissermaßen in ihrem Schnittpunkt, in Brünn, geboren wurde, niemals ein Problem. Im ersten Weltkrieg weigerte er sich, gegen das ausdrückliche Gebot seiner Partei, sich vom Militärdienst freistellen zu lassen. Er kämpfte als Gefreiter an der Isonzofront, bis seine Gesundheit zusammenbrach. Er war kein grundsätzlicher Gegner der Monarchie. Was er Wilhelm II. vorwarf, war nicht, daß er Kaiser war, sondern daß er es zuwenig war: „Um eine konstitutionelle Monarchie mit einem vernünftigen Monarchen durch eine Republik zu ersetzen“, schrieb er kurz vor seinem Tode in seinen Erinnerungen, „hätten wir damals nicht einmal das Leben einer Straßenlaterne riskiert.“ Versailles hat er bitter bekämpft – er war sogar, als Scheidemann am 20. Juni 1919 zurücktrat, als Kanzler eines Widerstandsministeriums vorgesehen, aber der Plan scheiterte an den Unabhängigen, den Vorläufern der Kommunisten.

Der Vorwärts, dessen Leitung Stampfer 1916 auf Drängen Friedrich Eberts übernahm, und bis 1933 behielt, wurde durch ihn zu einer bedeutenden Zeitung. Mehr noch als nach außen sichtbar wurde, hatte er teil an der Gestaltung der deutschen Politik zwischen den Weltkriegen.

Stampfer war Jude, aber für ihn, einen Mann von großer geistiger Unabhängigkeit, war das nicht Teil seines Schicksals; selbst Hitler, in dem er nie etwas anderes sah als einen „oberösterreichischen Schlurf“, konnte daran nichts ändern. Er fühlte sich stets als deutscher Arbeiterführer, und dafür – nicht als Jude – nahm er die Verfolgung des Dritten Reiches auf sich.

1947 kehrte er aus der Emigration zurück und ging als Dozent an die Frankfurter Akademie der Arbeit. Seine Aufsätze waren bis zuletzt glänzend geschrieben, lebendig, souverän in ihrer Haltung. Aber einen Wirkungskreis, wie er diesem Manne gebührt hätte, der erfüllt war vom Glauben an die Aufgabe Deutschlands in der Gemeinschaft europäischer Völker, hat seine Partei ihm nicht mehr eingeräumt. Der Geist, der aus seinen Schriften spricht, wird für die Sozialdemokraten noch einmal nötig sein, wenn sie darangehen, ihre Grundlagen für die Zukunft neu zu gestalten. V. v. Z.