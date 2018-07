J. E. P., Haifa, im Dezember

Während der letzten Monate bestimmte die Verschärfung des Kalten Krieges die politische Entwicklung im Mittleren Osten. Die meisten arabischen Staaten widmeten sich der Aufrüstung, sei es mittels sowjetischer oder westlicher Waffen, Israel dagegen beschäftigte sich in dieser Zeit mit weiteren Aufbau- und Entwicklungsplänen, die infolge der großen Einwanderung notwendig geworden waren,

Der Rekordzuwachs der Einwohnerzahl bedingte Maßnahmen zu einer schnellen Wirtschaftsexpansion, sowohl im Wohnungsbau wie in der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion. Kürzlich veröffentlichte Zahlen zeigten, daß Israel auch einiges in dieser Hinsicht leisten konnte. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1957 stiegen die Bauleistungen um 16 v. H., die landwirtschaftliche Erzeugung um 10 v. H., und die industrielle Produktion um fast 15 v. H. Die Expansion der Wirtschaft stand aber nicht nur im Dienst der Versorgung der neuen Einwanderer im weitesten Sinne des Wortes; auch der Export konnte im Wert noch um über 20 v. H. gesteigert werden.

Das Ansteigen der Produktion vermochte den inflationistischen Druck zu mildern, der eine unausweichliche Folge der Masseneinwanderung war. Mittels Importabgaben und Konsumdrosselung hat die Regierung Lohn- und Preisbewegungen in mäßigen Grenzen gehalten und so einer galoppierenden Inflation entgegengewirkt. Sie brachte es sogar dahin, daß die schwarzen Kurse für den Dollar weit unter den Kursen lagen, die sie selbst den Importeuren bei der Einfuhr von Luxuswaren abnahm, wobei der Begriff „Luxuswaren“ sehr weit gefaßt ist und Güter umfaßt, die in anderen Staaten zu den üblichen Konsumartikeln gehören.

Aber ungelöst ist das große Problem Israels: das Defizit in der Zahlungsbilanz. Israel braucht jährlich Importe in Höhe von etwa 500 Mill. denen bisher Ausfuhren in Höhe von 200 Mill. $ gegenüberstehen. Die Differenz wird durch amerikanische Beihilfen, durch Spenden des Weltjudentums und durch die westdeutschen Wiedergutmachungsleistungen gedeckt. Ein großer Teil dieser einseitigen Zuwendungen ist jedoch zeitbedingt, und Israel muß damit rechnen, daß diese Quellen nach einigen Jahren versiegen oder zumindest weit geringere Erträge geben. Der israelische Finanzminister Eschkol und sein Kollege, der sehr rührige Handels- und Industrieminister Sapir, warnten in der letzten Zeit die öffentlichkeit Israels dringend vor den Schwierigkeiten, die sich bei dem Versiegen der ausländischen Hilfsquellen ergeben können.

In den vergangenen Jahren versuchte Israel seine eigene Produktionskraft vor allem auf dem Gebiete der Landwirtschaft zu steigern und sich von der Einfuhr von Lebensmitteln unabhängig zu machen. Aber Bodenreserven und Wasser sind in Israel begrenzt; Planer sehen daher den Tag kommen, an dem auf diesem Felde die Grenze des Möglichen erreicht sein wird. Aus diesem Grunde ist in Israel ein wirtschaftliches Umdenken zu beobachten. Die verstärkte Forderung der Industrie ist die Folge der neuen wirtschaftspolitischen Richtung.

Der Hauptvertreter der „Industrie-Politik“ ist Minister Sapir, der einen Fünf-Jahres-Plan für Industrieentwicklung aufstellte. Mittels dieses Planes sollen etwa 600 größere und kleinere Industrieunternehmungen gegründet werden, die über 45 000 Arbeiter beschäftigen können. Das Durchführen des Projekts ist mit einem Kostenaufwand von 530 Mill. $ verbunden. Die Finanzierung soll einer neuen Industriebank übertragen werden, an deren Spitze der Leiter der israelischen Vertretung in Köln, Dr. Shinaar, stehen wird.

Israelische Regierungskreise stellten in den letzten Jahren mehrfach Entwicklungspläne auf, die jedoch zum Teil wegen der Finanzierungsschwierigkeiten nicht eingehalten wurden. Infolgedessen herrscht in Israel großes Mißtrauen gegen Pläne jeder Art, doch den Projekten des Handelsministers Sapir scheint ein besseres Schicksal als ihren Vorgängern beschieden zu sein. Minister Sapir ist überzeugt, daß Israel nur mittels der Steigerung der industriellen Produktion seine Exporte wesentlich erweitern und die Einfuhren verringern kann. Ohne Zweifel sind die politischen Spannungen der Entwicklung Israels sehr abträglich. Würde z. B. das Land die Möglichkeit haben, seine Industriewaren in die Nachbarländer zu senden und auch Rohstoffe von dort zu beziehen, so könnte die Entwicklung des Landes und des gesamten Nahen Ostens schnelle Fortschritte machen.