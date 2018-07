Vor einer Verkehrsampel in Stockholm. Grünes Licht. Einer Dame ist ihr Motor „gestorben“. Hinter ihr eröffnet ein Taxifahrer ein vielstimmiges Hupkonzert. Seelenruhig steigt die Dame aus, geht zu dem Taxifahrer und sagt: „Ach, bitte, helfen Sie mir doch, meinen Motor wieder in Gang zu bringen. Ich will gern in der Zwischenzeit Ihre – Hupe bedienen!“