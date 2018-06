Das zweite Hauptstück in der Serie der Koblenzer Bestechungsprozesse (mit dem 58 jährigen Amtsrat Theodor Metze in der Rolle des Angeklagten) strebte nicht in so folgerichtiger dramatischer Steigerung wie im ersten Akt dem Schlußwort zu, das damals nur heißen konnte: werft das Scheusal Wilhelm Thiede in die Wolfsschlucht.