Ungewöhnlich großer Bedarf an Auslandkapital auf der einen Seite, und der Drang und die Notwendigkeit des Kapitalexports auf der anderen Seite, dazu die Unsicherheit, denen Kapitalanlagen von Ausländern – nicht nur in den Entwicklungsländern – ausgesetzt sind: das sind Fakten, die in steigendem Maße zu Problemen der Weltwirtschaft werden. Sie sind auch zu Fragen geworden, die jene weltweite politische Auseinandersetzung zwischen Ost und West berühren. Das Interesse privater Investoren an wirtschaftlicher Betätigung im Ausland wird durch eine Fülle von Rechtsunsicherheiten (Beschlagnahmen und Diskriminierungen verschiedener Art), denen das Auslandkapital ausgesetzt ist, zu einem riskanten Unternehmen. Die Vorgänge sind allzu bekannt, als daß wir näher darauf eingehen müßten. Überlegungen, wie der Rechtsschutz verbessert werden könnte, werden seit vielen Jahren angestellt. Wir erinnern an einen Code der Internationalen Handelskammer von 1949, an Erörterungen im Kreis der International Bar Association, der Europäischen Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Institut d’Etudes Banquaires und ähnlicher Organisationen. Nun versucht Bankier Hermann J. Abs, diese Erörterungen fruchtbarer zu gestalten. Er legte vor einigen Tagen zusammen mit Spezialisten des internationalen Privatrechts einen Entwurf über eine Internationale Konvention zum gegenseitigen Schutz privater Vermögensrechte im Ausland vor. Eine alte Erfahrung besagt ja, daß Diskussionen um so fruchtbarer werden, je stärker sie sich an einem konkreten Vorschlag entzünden können. An der Ausarbeitung des Entwurfs war der Leiter des Max-Planck-Instituts für Internationales Privatrecht, Prof. Dölle-Hamburg, entscheidend beteiligt.

Der Inhalt des von Abs vorgelegten Konventionsentwurfs ist aus der Tagespresse bekannt. Wir beschränken uns hier auf die Besprechung einiger wesentlicher Punkte. Jeder Vertragsstaat soll den Angehörigen der anderen Vertragsstaaten Freiheit bei dem Erwerb, der Verwaltung und der Nutzung von Vermögen, Rechten und Interessen gewähren (ausgenommen die Gebiete der öffentlichen Versorgung und des Verkehrs, der Verwertung von Kernenergie und der Waffenproduktion). Ausländer sollen in ihrer wirtschaftlichen Betätigung die gleichen Rechte genießen wie Inländer. Diese Rechte sollen auch dann nicht aufgehoben werden, wenn es zu „bewaffneten Auseinandersetzungen“ zwischen den Vertragsstaaten kommt. Diese völkerrechtlichen Verpflichtungen sollen dem innerstaatlichen Recht vorangehen. Ein Internationales Schiedsgericht soll über Streitigkeiten aus der Konvention entscheiden und seine Entscheidung durch Sanktionen erzwingen können.

Man würde es sich zu leicht machen, wenn man der ersten Reaktion folgen und eine multilaterale Konvention mit so weitgehenden Bindungen (und einer Unterwerfung unter „Strafen“ eines internationalen Gerichts) von vornherein für utopisch halten würde. Tritt doch oft vor die Menschen und vor allem vor die Politiker die Aufgabe, zunächst unmöglich Erscheinendes doch möglich zu machen. Das zunächst ins Auge gefaßte Ziel wird kaum je im ersten Ansturm erreicht; aber oft ist schon viel erreicht, wenn die ersten Schritte getan werden. Sie schaffen ein gewisses Klima, und das „Weitersündigen“ wird erschwert. Die Konvention will die Investoren von dem Risiko der rechtlichen Unsicherheit – nicht vom kaufmännischen und politischen Risiko – befreien, dem ihre Betätigung im Ausland heute stärker als früher ausgesetzt ist. Haben doch manche Länder geradezu virtuos vielerlei Maßnahmen ausfindig gemacht, um ausländisches Kapital und seine Investoren gegenüber den Inländern zweitrangig und diskriminierend zu behandeln. Diese Rechtsunsicherheit legt den internationalen Kapitalbewegungen ganz erhebliche Hindernisse in den Weg. Das ist augenscheinlich, auch wenn man nicht so weit geht wie Abs, der meint, ohne eine solche Konvention sei der Tag abzusehen, an dem es private Auslandsinvestitionen nicht mehr geben werde.

Je weniger das private Kapital die Neigung verspürt, in jene Länder zu gehen, die einen starken Kapitalzustrom brauchen, desto stärker wird der sachliche Druck und der politische Anspruch solcher Länder, von kapitalstarken Ländern Regierungskredite zu erhalten. Das System der freien Wirtschaft hat – gerade nach dem zweiten Weltkrieg – erwiesen, daß es besser als irgendeine Form staatlicher Lenkungswirtschaft in der Lage ist, die Lebenshaltungzu erhöhen. Ein reger Kapitalaustausch zwischen den Ländern und der Zustrom privaten Kapitals gerade in die Entwicklungsländer ist von entscheidender Bedeutung für das Gedeihen der freien Wirtschaft in der Welt.

Natürlich werden die Entwicklungsländer finanzielle Hilfen fremder Regierungen und öffentlicher internationaler Institutionen (z. B. Weltbank) auch weiter nötig haben. Um so wichtiger wird es sein; daneben das private Kapital zu mobilisieren. Dehn Regierungsgelder sind in der Regel das Tor zur Lenkungswirtschaft. Diese aber bringt die Entwicklungsländer in die Nähe des sozialistischen Systems, in die Nähe des Ostblocks; ein marktwirtschaftliches System kann jene Länder näher an den Westen, an die „freie Welt“ heranbringen. So steht hinter den Bemühungen um die Sicherung der privaten Rechte für ausländische Betätigung und fremdes Kapital auch die politische Idee der Sicherung der freien Welt.

Die Konvention, ist als multilaterales Abkommen gedacht. Denn selbst eine größere Anzahl bilateraler Abkommen gleichen Inhalts würden kaum die gleiche Wirkung haben können. Die starke Sicherung der Verpflichtungen durch einen übernationalen Gerichtshof wäre über bilaterale Abkommen kaum zu erzielen. Die Wirkung von Sanktionen wäre sehr viel schwächer; denn der „Schuldige“ hätte immer Ausweichmöglichkeiten.

Den kritischen Punkt des Entwurfs, der wohl auch am schwersten zu verwirklichen sein wird, bilden die Sanktionen. Wenn sich die Welt nicht entscheidend ändert, erscheint uns ein Vertrag, dessen Innehaltung von einem internationalen Gerichtshof mit wirtschaftlichen Sanktionen erzwungen werden kann, kaum realisierbar. Ein multilaterales Abkommen ohne Sanktionsklauseln aber hätte auch keinen Sinn. Würde dieses Abkommen einen Gerichtshof vorsehen, so könnte dessen Spruch ja doch recht unangenehm sein. Man sollte die moralische Wirkung eines solchen Urteils nicht unterschätzen. Aber selbst ohne Gerichtshof würden wir eine solche Konvention für wesentlich besser halten als gar keine. Denn wenn ein Staat das Abkommen verletzt, dann werden dadurch meist nicht nur Angehörige eines Landes, sondern mehrerer Länder betroffen. Die öffentliche Meinung dieser Länder könnte dann auch für jene dritten Partnerstaaten von Gewicht sein.

Weiter ist zu bedenken, daß auch in den kapitalnehmenden Ländern die Kräfte stärker werden, die das langfristige Interesse ihres Landes an einer pfleglichen Behandlung ausländischer Investoren erkennen und die dementsprechend handeln wollen. Es gibt typische Schuldnerländer, d. h. solche, die noch auf viele Jahre starken Kapitalbedarf haben, in denen man sich darüber klar ist, daß die Quelle nur fließen wird, wenn man dem Kapital Rechtssicherheit gibt. Und außerdem: je stärker in den Gläubigerländern das Interesse an einer solchen Konvention wird, desto stärker werden sich auch die Schuldnerländer um eine Teilnahme an der Konvention bemühen, allein schon deswegen, um anderen Ländern, die noch zögern, den Rang abzulaufen. Darum sollte man nicht Zeit mit dem Streit darüber verlieren, wie die Chancen für das Verwirklichen einer solchen Konvention sind. F. L.