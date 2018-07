Inhalt Seite 1 — Macht Idealismus bestechlich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Koblenz, im Dezember

Das zweite Hauptstück in der Serie der Koblenzer Bestechungsprozesse (mit dem 58 jährigen Amtsrat Theodor Metze in der Rolle des Angeklagten) strebte nicht in so folgerichtiger dramatischer Steigerung wie im ersten Akt dem Schlußwort zu, das damals nur heißen konnte: werft das Scheusal Wilhelm Thiede in die Wolfsschlucht. Der Metze-Prozeß war dank der größeren Vorsicht und Umsicht des Angeklagten, der im Gegensatz zu seinem Kollegen Thiede auf private Aufzeichnungen verzichtet und auch keine belastenden Briefe aufbewahrt hatte, für den Staatsanwalt weniger ergiebig, dafür aber viel hintergründiger.

Im Zwielicht halb aufgeklärter Bestechungsvorwürfe zeigten sich die Umrisse einer vielköpfigen Hydra; eines ihrer Häupter heißt mangelnde Dienstauf sieht, das zweite: Mißtrauen der Staatsbürger, das dritte: mangelnde Etatklarheit, das vierte: Sparsamkeit am falschen Platze, das fünfte: schlechtes Vorbild der Verantwortlichen. Bis zu dem Verdacht, die Kleinen könnten wieder einmal gehenkt werden, die Großen lasse man laufen, ist es nicht mehr weit... Aber leider bleiben vorerst nur Umrisse im Zwielicht.

Da ist ein Uniformfabrikant, der in seinem Beruf aufgeht, ein würdiger Mann, den die Kollegen ebenso wie die Bundesbeschaffungsbeamten übereinstimmend als einen „Idealisten“ bezeichnen. Dieser Mann hat sein Leben der Uniform geweiht: von Jugend auf ein hochbegabter Maßschneider, zum Offizier natürlich nicht geboren, aber dem preußischen Offizierstand ergeben – „die Herren waren doch geviß auch Offizier“ apostrophiert er das Gericht – so stellt er sich und sein Unternehmen, dessen kaufmännische Seite tüchtigen Mitarbeitern überlassen bleibt, ganz in den Dienst der neuen EVG-Uniform und, als diese sich erübrigt, der Bundeswehr-Uniform.

Die vorgefaßte Meinung des Gerichts, daß dieser Mann sich den teuren Luxus der „Entwicklung“, das heißt: der Anfertigung von Musterstücken der neuen Uniform, doch nur in der Spekulation auf spätere Großaufträge geleistet habe, diese vorgefaßte Meinung trifft hier nicht zu. Der Fabrikant P. hat 150 000 Mark in die Entwicklung von Bundeswehruniformen gesteckt, einfach um wieder dabei zu sein, wie schon Anno neunzehn oder danach, als es um die Reichswehruniformen ging. Die Überschüsse aus Exportgeschäften steckte er in die verlustreiche, Verwirklichung seines Uniform-Ideals – allerdings meist ohne den gewünschten Erfolg. Die ersten Bundeswehranzüge widersprachen ganz dem Bilde, das in ihm lebte. Nur die Amtsräte Thiede und Metze, wirkliche Uniformfachleute aus der alten Schule des OKH, verstanden ihn. Darum beschenkte er sie, darum trank er mit ihnen manche Flasche Mosel. War das Bestechung?

Aber diese Frage ist nicht einmal von entscheidender Bedeutung. Interessanter ist die Tatsache, daß Fabrikant P. die paar Maßanzüge für die sachverständigen Amtsräte viel weniger ernst nimmt als jene 150 000 Mark, die er dem Staat „geschenkt“ haben will. Und er steht mit dieser Meinung nicht allein. Jahrelang gab es keinen Etat für die Entwicklung von Uniformen, von Ausrüstung und Waffen der geplanten deutschen Streitkräfte. Weil es keinen Verteidigungshäushalt geben konnte, darum erbat und erhielt die Dienststelle Blank von den interessierten Firmen zahllose Gratiskostproben ihrer Produktion: Uniformtuche, Tarnanzüge, Tornister-Traggestelle, Zeltbahnen, Marineuniformen und dergleichen mehr; der Wert dieser zu Erprobungszwecken in teurer Einzelanfertigung hergestellten Muster geht wahrscheinlich in die Millionen. Lange bevor es eine Bundeswehr gab, war die Grenze zwischen bezahlten und unbezahlten Leistungen, zwischen Lieferungen und Geschenken also, verwischt. Es gab sicherlich nur wenige „Idealisten“ wie Herrn P., weitaus die meisten „Entwicklungsfirmen“ verschenkten ihre Musterstücke in der Erwartung, baldmöglichst lohnende Lieferungsaufträge zu erhalten. Hinterher sind natürlich alle Idealisten gewesen, und, was schlimmer ist, sie halten den Staat und seine Beamten für verpflichtet, jene „Geschenke“ nicht zu vergessen. Das ist der tiefere Grund für das Koblenzer Desaster.

Es ist peinlich, in öffentlicher Verhandlung aus dem Munde des Angeklagten zu hören, daß ja „auch“ Generale und deren Mitarbeiter kostenlos Maßuniformen aus dem Betriebe XY erhalten haben. Wir sind der Sache nachgegangen: natürlich handelte es ich nur um Probestücke, die den Generalen angemessen und mitgegeben wurden; natürlich konnten sie sich daran nicht bereichern – denn kein General kann in einer Uniform spazierengehen, die hernach nicht offiziell eingeführt wird, weil man sich doch für einen anderen Schnitt entscheidet. Aber der kleine Amtsrat X wird dadurch ermutigt, sich gleichfalls Probestücke geben zu lassen, die er dann doch irgendwie verwenden kann; Stoffcoupons sind sogar noch besser... Und der Uniformfabrikant, der in beiden Fällen keine Bezahlung erhalten hat, sieht den Unterschied ebenfalls nicht.