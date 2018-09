Von Erich Fried

Zweierlei ist zunächst zu sagen: Marie Luise Kaschnitz ist nun einmal eine bedeutende, eine wichtige Dichterin. Einzelne Gedichte und viele Stellen in anderen verdienen die Bezeichnung große Dichtung. Zweitens aber: gerade als Arbeiten einer bedeutenden und immer völlig ehrlichen Dichterin zeigen diese Gedichte, wie schwer es ist, wo gültige kritische Maßstäbe fehlen, sensitive zeitgenössische Gedichte zu schreiben.

Wer der Sprachverwilderung ausweichen will und weiß, daß Dichtung erst dann gültig wird, wo große, meist uralte Konturen nachgezogen werden, dem geschieht es manchmal, daß er sich ins Nachempfundene verirrt, auch wenn er an sich so originell, so wenig epigonenhaft ist wie Marie Luise Kaschnitz. Einer solchen Versuchung ist das Einleitungsgedicht fast zum Opfer gefallen in dem Band

Marie Luise Kaschnitz: „Neue Gedichte“, Ciaassen Verlag, Hamburg; 84 S., 6,80 DM.

Dem Einleitungsgedicht folgt der Tutzinger Gedichtkreis, der vielleicht zur Familie der Duineser Elegien gehört, aber viel einfacher ist, viel weniger vereinsamt und viel stärker von den Psalmen beeinflußt. Manchmal ist eine Zeile etwas zu sehr Bildungslyrik. Etwa:

Schaudern macht mich Dein furchtbares accelerato. Aber gleich nachher vier herrlich starke Zeilen, einfach wie Psalmen, so daß man die Präzision und Neuartigkeit im ersten Augenblick gar nicht bemerkt:

Du hast mich aus Deiner alten Erde gemacht,