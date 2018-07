Inhalt Seite 1 — Mangelt es etwa nur am guten Willen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es Ist sehr dankenswert, daß Sie sich des Altsparerproblems in der Lebensversicherung annehmen wollen. Ich bin allerdings der Auffassung, daß es lediglich am guten Willen der Lebensversicherungen fehlt, wenn sie dieses Problem noch nicht in derselben Form gelöst haben wie etwa die Sparkassen. Praktisch ist es so, daß man sich nur um die Kunden bzw. Versicherten kümmert, von denen man noch etwas hat bzw. an denen man noch etwas verdienen kann; die anderen sind abgeschrieben.

Deshalb zahlen die Sparkassen ihre Altsparerguthaben auf Wunsch voll aus, nehmen also mit nur 4 v. H. Zinsen aus dem Lastenausgleichsfonds vorlieb, die sogar erst in der Zukunft bezahlt werden, und zahlen 3 1/2 v.H. für ihre täglich kündbaren Spareinlagen. Das ist vorbildlicher Kundendienst, der sich im eigenen Interesse der Sparkassen bezahlt macht.

Die Lebensversicherer dagegen haben an den alten Versicherten kein Interesse, da sie aussterben und an ihnen nichts mehr zu verdienen ist, und außerdem die steuerliche Bevorzugung der Lebensversicherungsprämien das Neugeschäft immer mehr forciert. Weshalb bieten z.B. die Gesellschaften nicht-ihren Altsparerentschädigungs-Berechtigten eine neue Versicherung an, bei der die Altsparerentschädigung als Grundlage dient? Gerade die Versicherungen sind doch in ihren Werbemethoden im allgemeinen sehr beweglich und erfinderisch, so daß es möglich sein müßte, auch für das Alfsparerproblem eine Lösung zu finden.

Meine Vermutung, daß die Interesselosigkeit an den Altsparerentschädigungs-Berechtigten ihre Ursache in der Anschauung hat, daß man an den „Alten“ doch nichts mehr verdienen kann, wird durch die neuerliche Gewährung eines ,,Bonus“ durch die Nordstern Lebensversicherungs-AG an die Altversicherten erhärtet, aber leider nur für die seit 1955 fälligen Versicherungen. Dabei sind gerade die von 1948 bis 1955 fällig gewordenen Versicherungen am härtesten von der Währungsreform betroffen worden.

Dr. K. K., Wiesbaden

Antwort: Da Sie in Ihrem Schreiben ausdrücklich die Nordstern Lebensversicherungs-AG erwähnen, haben wir es für zweckmäßig gehalten, diesem Institut auch die Beantwortung Ihrer Fragen zu überlassen. Nordstern schreibt:

Der Vorgang der Altsparerentschädigung kann bei Lebensversicherungsunternehmen und Sparkassen – leider – nicht parallel gesehen werden. Die Sparkassen haben sich entschlossen, die Altsparerentschädigung auf Sparkonten, und zwar auf vorhandene bzw. neu zu bildende, gutzuschreiben. Sie gingen dabei von der Annahme aus, daß nur ein geringer Teil der Berechtigten diese Sparguthaben abziehen wird. Die praktische Entwicklung hat ihnen in dieser Auffassung absolut recht gegeben.