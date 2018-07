Inhalt Seite 1 — Mode: Umsatzmotor und Risikoquelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

- Sterbegewand war, in der der Bratenrock, zur Verlobung vom Schneidermeister angemessen, alle Stationen des irdischen Lebens bis zur Beerdigung durchlief, ist endgültig vorbei. Der 1 moderne Mensch hat die Bekleidung als Schmuck und Ausdruck der Lebensfreude für sich erschlossen und damit einer Industrie den Weg gebahnt, die heute zu den Umsatz- und beschäftigungsstärksten Branchen der Bundesrepublik gehört. Mit 14 4 Mrd. DM Umsatz in der Textilindustrie und fast 5 5 Mrd. DM Umsatz in der Bekleidungsindustrie können sich ihre Zahlen sehen lassen. Allein die Textilindustrie bringt mehr Menschen Arbeit und Brot als die Kohle. Zusammen beschäftigen beide Sparten 950 000 Personen, gegenüber rd. 600000 im Bergbau. Nur der Maschinenbau, übertrifft ihre Zahlen. Das will in der Bundesrepublik, einem zweifellos stark montanindustriellen Wirtschaftsraum, schon etwas bedeuten Mit dem Einfluß der Mode aber ist in den Produktionsablauf der Textil- und Bekleidungsindustrie ein Element hineingetragen worden, das nicht nur Aufschwung, sondern auch ein richten sich schon längst nicht mehr nach dem jahreszeitlichen Ablauf. Was heute getragen und. in den> Einzelhandelsgeschäften zum Verkauf gestellt wird, muß ein halbes Jahr vorher zugeschnitten und genäht, ein Jahr vorher gewebt, bedruckt, gefärbt und fast zwei Jahre vorher geschoren, gesät und geerntet, aus der Düse ge , Wonnen oder gesponnen sein.

Wer aber weiß mit Sicherheit, welche Farbe, welches Qualitätsniveau, welche Mbderichtung die Frauen in zwei Jahren bevorzugen werden? Man kann auf so lange Zeit zuverlässig weder die Geschmacksentwicklung noch das Wetter voraussagen. Wer 1956 gewußt hätte, daß der Sommer 1957 verregnet oder glühendheiß, und damit der Absatz an Sommerkleidern beeinträchtigt oder forciert wird, wäre S um "großen Mann" der Branche geworden. Die Entscheidung fällt stets erst dann, "wenn das Rennen gelaufen ist", und Produzenten und Händler vor leeren Regalen stehen oder modisch entwertete Lager in den Schlußverkauf werfen bzw mit in die nächste Saison hinüberschleppen müssen.

So ist die Vorlage einer Kollektion — wie man in der Fachsprache das Sortiment der Webereien, aber auch der Konfektionäre nennt — stets ein aufregender Vorgang. Wie wird die Saison? Werden graue, rote oder braune Töne, wird Wolle, Seide, Chemiefaser oder Baumwolle das Rennen in der Publikumsgunst, machen? Die Vorschläge der Modeschöpfer sind schon mehr als einmal von den Frauen verworfen worden.

Die statistischen Feststellungen und die Verbrauchsanalysen der Marktforscher haben ergeben, daß bei den Männern nur noch etwa 60 v. H der Textilkäufe der "unabweisbaren" Bedarfssphäre angehören, bei den Frauen sird es noch knappe 30 v. H. Mindestens die Hälfte aller Einkäufe sind also, wie die Psychologen es nennen, nunftgemäßen Argumenten niemand zu iirem Kauf bewegt werden kann. Mode aber läßt sich nicht so einfach "machen", wie sich dies Lieschen Müller vorstellt, wenn sie die Reportage in der Illustrierten vom Schaffen des verstorbenen Diors liest. Immer haben der Verbraucher und das Wetter das letzte Wort. Das ist die Chance, aber auch das Risiko einer von modischen Einflüssen abhängigen Produktion.

Wenn also die großen Verkaufsschauen der Konfektion in Berlin und Düsseldorf mit etwa 250 Mill. DM Umsätzen am Stand über die Bühne gehen, so weiß man erst nach dem Schließen der Ausstellungstore, was gekauft worden ist, und ob sich die Vorbereitungen der Monate" vorher gelohnt haben. Endgültig aber entscheidet die dem neuen Kleidmodell des Modeschöpfers eine Sensation oder ein Ladenhüter wird. Wem in Düsseldorf auf der "Igedo" rd. 900 Firmer, aus dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum ihre Produkte vorführen und diese von etwa 20 000 Einkäufern aus dem Einzelhandel geprüft werden, findet also ein Markttest statt, wie er Auch bei den Herren bahnen sich ähnliche Entwicklungen an: Hier ist eine gleichwertige Institution in der Kölner Herrenmodewoche e- standen, die jeweils gleichzeitig mit der Kölner Herbstmesse abgehalten wird und einen europäischen Markt — wie Düsseldorf und Berlin für die Damen — für die Männerwelt schaffen soll. Hier soll in Schnitt und Form, in Farbe und Qualität dem Mann das Neueste gezeigt werden. Das Echo dieser Veranstaltungen ist erheblich. Es erfaßt vom Fernsehen über die Presse bis zum Schaufenster praktisch die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik.

So ist die Mode heute keinesfalls mehi als Spielerei abzutun, wenn ihr auch in den Augen ernsthafter Leute immer noch etwas Leichtfüßiges und Unseriöses anhaften mag. Sie stellt einen Volkswirtschaft dar. Zieht man die meinungsoder lustbetonten Käufe vom "echten" Bekleidungsbedarf ab, so müßten von den 950 000 Menschen, die hier beschäftigt sind, 600 000 sich einen anderen Beruf erwählen. Betroffen wären vor allem Hunderttausende von Frauen — beide Industrien haben überwiegend weibliche Beschäftigte, die Bekleidungsindustrie sogar über 80 v. H —, die an ihrem Beruf als Näherin oder Schneiderin hängen und Freude an der Verarbeitung schöner Stoffe haben. Ebenso würden natürlich die Umsätze zusammenschmelzen und die Gewinnzahlen, so daß der Bundesfinanzminister wahrscheinlich sehr bedenkliche Falten in seinen Steuerbeutel bekäme .

Diese Industrien des elastischen, weil modisch bestimmten Bedarfs haben glücklicherweise auch sehr elastische Kapazitäten. Sie sind meist in der Lage, mehr zu produzieren, als der Verbraucher aufnehmen kann. Dieser Umstand hat sich in den letzten Jahren als eine der effektiv am stärksten wirksamen Preisbremsen erwiesen. Beide Industrien haben deshalb niemals, auch in Zeiten schnellen Wachstums nicht, eine Preispolitik betreiben können, wie sie auf Mangelgebieten möglich ist. Sie liegen heute noch praktisch um mehr als 30 Indexpunkte unter dem allgemeinen Erzeugerpreisniveau.