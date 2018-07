Der Winter soll hart werden, steht in der Zeitung, und manchen Damen fröstelt es bereits an den ewig kalten Füßen. Welche Beruhigung, angesichts solcher Aussichten über eine kleine Privatheizung zu verfügen. Eine, Heizung, die man am Finger einer Hand schlenkert, so leicht ist sie, die sich mitnehmen läßt aus einem Zimmer in das andere, die ihren zusätzlichen Dienst in Sekundenschnelle versieht, die billig ist im Verbrauch, dazu gefahrlos, weil sie niemanden verbrennen kann, und die obendrein noch hübsch ausschaut wie ein elegantes kleines Kofferradio!

Das ganze nennt sich „Heizlüfter“, „Raumlufterhitzer“ oder „Schnellheizer“ und ist das, was die nimmermüde Elektroindustrie aus jenen Heizsonnen und Strahlöfen gemacht hat, an denen wir uns als Kinder versengten und die einst vor allem im Zusammenhang mit Zimmerbränden genannt wurden. Heute gibt es nichts Glühendes mehr, das Baby gefährlich oder von Pfiffi auf den Teppich gestürzt werden könnte. An Stelle der rotleuchtenden Drähte trat ein Gebläse, wie wir es vom Fön her kennen.

Das Prinzip der Luftumwälzung wird wirksam, kaum daß der Knopf des kleinen Apparates mit der drei- oder vierfachen Schaltung gedreht ist. Um ein ausgekühltes Fremdenzimmer von 20 qm Größe auf wohlige Zimmertemperatur zu bringen, brauchten wir mit einem Apparat von 2250 Watt Heizleistung nicht viel mehr als eine Viertelstunde. Der plötzliche Besuch hatte eben abgelegt, als er auch schon seine Bleibe wohlig temperiert fand. Dann schalteten wir das Gerät auf „Automatic“ um, und ohne jedwedes weitere Zutun hielt sich die Temperatur, bis der Gast zur späten Nachtstunde schlafen ging. Dankbar schaltete er dann noch einige Minuten auf „Kaltluft“, damit ihn eine erfrischende Brise in Schlaf wiege. Denn ein weiteres Plus dieser Errungenschaft Macht mit einer Schalterdrehung aus dem Heizer einen Ventilator.

Für Ihre Gattin aber ist das Beste an der modernen Schnellheizung, daß sie so niedrig ist und deshalb zunächst einmal den Boden erwärmt. Wir fanden kein besseres Mittel gegen Fußkälte. Allerdings sollte man nur einen Apparat wählen, der nicht „zieht“. Weniger durchkonstruierte Fabrikate erwecken nämlich mitunter diesen Eindruck, weil sie in der Mitte Warm-, am Rande aber Kaltluft ausströmen.

Für Nervöse ist wichtig, daß unsere kleine Klimaanlage ruhig läuft; Der Motor sollte in Gummi gelagert sein und kein größeres Geräusch verursachen, als etwa ein Kessel mit kochendem Wasser. Ein unhörbar arbeitender Ventilator ist allerdings noch nicht erfunden. Wer sich daran stößt, muß beim alten Prinzip des Strahlofens bleiben, der nach wie vor in vielfältiger Ausführung und mit wirksamem Verbrennungsschutz angeboten wird.

Der Schnellheizer, eine echte Errungenschaft unserer Zeit, kostet zwischen hundert und zweihundert Mark. Er ist mit und ohne Thermostat zu haben, der einen Preisunterschied von durchschnittlich 30 DM bedeutet. L. W.