Auch in diesen Wochen – wie im vorigen Jahr – ist der größte Teil der Auflage unserer Jahrbücher für die Jugend schon vor dem Erscheinen durch Vorbestellung vergriffen. Der Rest wird bald folgen, und die Eltern, die „Das neue Universum“ oder „Der gute Kamerad“ dieses Jahr noch nicht gekauft haben, tun gut daran, nicht bis eine Woche vor Weihnachten mit der Bestellung zu warten. Was soll da der Kritiker sagen angesichts eines solchen stetigen Erfolges? Er kann eigentlich nur schweigen.

In dieser Zeitung haben wir seit Jahren zu den Jahrbüchern Stellung genommen. Wir haben nicht geschwiegen und seit Jahren darauf aufmerksam gemacht, daß Lebensbezug und Aktivität in diesen Bänden aus dem 19. Jahrhundert stammen, daß sie geradezu naiv wissenschaft-gläubig sind, daß Geisteswissenschaften, Kunst, aber auch soziologische Themen in ihnen zu kurz kommen. Zusammengefaßt: daß sie dem jungen Menschen ein Lebensbild vermitteln, das, wenn auch nicht falsch, so doch auch nicht richtig, zumindest aber gefährlich eingeschränkt ist. Es bleibt daher die Pflicht des Kritikers, auf diese Mängel weiter aufmerksam zu machen, selbst wenn er es noch zehn Jahre vergebens täte.

Aber sind diese Mängel bei den neuen Bänden überhaupt noch zu rügen? Es liegen uns vor:

„Das neue Universum.“ Ein Jahrbuch für Jungen. 74. Band, Union-Verlag, Stuttgart. 13,80 DM.

„Der gute Kamerad.“ Ein Jahrbuch für Jungen. 65. Band, Union-Verlag, Stuttgart. 12,50 DM.

„Durch die weite Welt.“ Ein Jahrbuch für junge Menschen. 31. Band, Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. 13,50 DM.

„Meine Welt.“ Ein Jahrbuch für Mädchen. 62. Band, Union-Verlag, Stuttgart. 12,50 DM.