Die Bundespostminister haben letzthin rasch gewechselt. Auf Professor Balke folgte Ernst Lemmer. Und dieser wurde – bekanntlich sehr gegen seinen Willen – von Richard Stücklen abgelöst. Wie man hört, ist die Post über dieses Wechseltempo nicht sehr erfreut. Gewiß, der Apparat ist eingespielt. Die beiden Staatssekretäre und erprobte Verwaltungsfachleute haben ihn sicher in der Hand. Unter den 360 000 Postbediensteten grassiert nicht die Besorgnis, es könnte Unordnung in ihren wohlgegliederten Wirkungsbezirken eintreten. Aber manche fragen sich, ob denn die Post ein Sprungbrett für aufstrebende Politiker sei.

Nun, mit Richard Stücklen kommt ein Mann an die Spitze dieses größten Unternehmens in der Bundesrepublik, der sich schon lange systematisch mit postalischen Sorgen beschäftigt hat. Acht Jahre gehörte er dem Postausschuß des Bundestages an, vier Jahre dem Verwaltungsrat der Post. Er bringt also für seine neue Aufgabe viel Interesse und viel Wissen mit. Aber dennoch weiß man nicht genau, wie weit die Initiative zu seiner Betrauung mit dem Postressort aus seiner Landesgruppe kam, und wie weit sie von ihm selbst beeinflußt wurde.

Als Dr. Adenauer ihn schließlich mit dem Postministerium betraute, geschah dies auch deshalb, weil ihn mit dem erst 41jährigen Politiker eine echte Sympathie verbindet. Der immer witzige, schlagfertige, in allen praktischen Dingen klarsichtige Stücklen hat schon vor Jahren die Aufmerksamkeit des Kanzlers auf sich gezogen. Stückles gesunder Menschenverstand imponierte ihm, und so rief er ihn oft zu sich, auch wenn nicht allein bayerische Fragen besprochen werden sollten, für die ja Stücklen in den letzten Jahren als stellvertretender Landesgruppenvorsitzender der CSU der zuständige Gesprächspartner war. Mag sein, daß der Franke Stücklen dem Rheinländer Adenauer in manchem wesensnäher ist als andere CSU-Abgeordnete, die stärker von dem urbayerischen Typ geprägt sind.

Stücklen hat die politische Leidenschaft wohl von seinem Vater geerbt. Schon dieser – ein tüchtiger Spenglermeister – war viele Jahre politisch tätig und gehörte der Verfassunggebenden Landesversammlung und dem bayerischen Landtage an. Ein Onkel, Bruder seines Vaters, war an die dreißig Jahre Reichstagsabgeordneter: ein Sozialdemokrat, und man erzählt sich, daß die beiden Brüder – der eine bürgerlich, der andere sozialistisch – ihre politischen Überzeugungen immer tolerierten. Diese Liberalität ist zweifellos auf den jungen Stücklen übergegangen und wohl der Grund dafür, daß er zu einem so vorurteilsgebundenen Manne wie Hundhammer keinen richtigen Kontakt finden konnte.

Allerdings kann Stücklen auch als rechter Hitzkopf auftreten. Besonders, wenn es sich um Mittelstandsfragen dreht, geht sein Temperament leicht mit ihm durch. Aus dem Mittelstand kommt er ja selbst. Er hat eine Zeitlang das väterliche Handwerksgeschäft geführt. Und im Bundestag gehört er seit Jahren zu den profilierten Vorkämpfern des Mittelstandes.

Stücklen ist übrigens nicht den üblichen politischen Weg gegangen. Er hat sich nicht über die Partei emporgedient. Er wurde – damals erst 32 Jahre alt – als Kandidat für den Bundestag aufgestellt, als man nach Leuten mit guten Namen Ausschau hielt, und Stücklen war bekannt, weil er seinem Vater als politischer Sekretär zur Seite gestanden hatte. Es war also nur folgerichtig, daß Stücklen als Mann des Mittelstandes auch im Bundestag zu wirken suchte. Für seine maßgebende Mitarbeit an der Handwerksordnung bekam er den Goldenen Ehrenring des bayerischen Handwerks.

Man hat den jungen, burschikosen, seiner selbst wie seiner Umgebung gern spöttelnden Stücklen in seiner Fraktion lange nicht ganz ernst genommen. Später merkten viele, wie sehr sie sich in ihm getäuscht hatten: Seine Energie, seine Zielstrebigkeit und seine politische Geschicklichkeit sind weitaus größer als man annahm. Stücklen arbeitete im stillen. Zunächst stand er im Schatten von Franz-Josef Strauß. Kaum aber war dieser zum Bundesminister ernannt worden, trat Stücklen als tüchtiger stellvertretender Landesgruppenvorsitzender hervor, nachdem er sich schon als parlamentarischer Geschäftsführer der Landesgruppe bewährt hatte. Wäre Stücklen jetzt nicht in das Kabinett gekommen, dann hätte er bei der Wahl des Landesgruppenvorsitzenden vermutlich keinen Gegenkandidaten gehabt.