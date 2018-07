Neuregelung bei den Berliner Bühnen

Zwei Intendanten hatten die Öffentlichkeit alarmiert und auf Mißstände im deutschen Theater hingewiesen. Was Kurt Horwitz (München) und Oskar Fritz Schuh (Berlin) durch ihren Rücktritt bekräftigten, klang zusammen in der Feststellung: Spitzenleistungen werden verhindert, Maßstäbe nivelliert, weil es sogar repräsentativen Bühnen an unerläßlichen Voraussetzungen fehlt, zum Beispiel an Geld und einem qualifizierten Stammpersonal.

Das erste positive Echo kommt erfreulicherweise aus Berlin. Plötzlich und endlich konnte Kultussenator Tiburtius eine Neuregelung der Haushaltswirtschaft bei den Städtischen Bühnen ankündigen. Kultusminister sind zwar sachverständig und meist auch guten Willens, bleiben aber auf die Einsicht ihres Kollegen, des Finanzministers, angewiesen. Jetzt konnte Professor Tiburtius verkünden, der Finanzsenator habe sich bereit erklärt, bei den Städtischen Bühnen vom 1. April 1958 an die sogenannte Deckungsfähigkeit zuzulassen. Dieser erste „Schritt in die Freiheit“ erlaubt den Intendanten nun auch in Berlin, was in der Provinz schon weitgehend Brauch ist: zwischen den Personal- und Sachausgaben ihres Etats auszugleichen und auf diese Weise unter eigener Verantwortung den Voranschlag für Gagen gegebenenfalls zu überschreiten. Auf einen zweiten Schritt, der sich auf die Austauschbarkeit zwischen Funduskosten und Gagen bezöge, hofft Tiburtius noch.

Letzte Entscheidungen über künstlerische Theaterfragen konnten bisher in der „Hauptstadt des deutschen Theaters“ nicht von ihren berühmten städtischen Intendanten Barlog und Ebert gefällt werden, auch nicht vom Kultussenator und seinen theaterfreundlichen Beamten. Nein, was wichtig sei, was außer der Reihe, weil notwendig, angeschafft oder engagiert werden dürfe, das entschieden mit der „Waffe“ in der Hand Beamte der Finanzverwaltung. Ihre „Waffe“ war der genehmigte, starre Etat und das Geld, das die Finanzgewaltigen vielleicht, das heißt wenn sie selbst überzeugt waren, zusätzlich frei machen konnten.

Ein Beispiel für viele: Für das städtische Schauspiel gibt es in Berlin eine „Höchstgage“. Sie liegt bei monatlich 3600 DM. Wenn aber Werner Krauss oder Käthe Dorsch ins Schillertheater einkehrten, dann wurde ihnen eine „Ausnahmegage“ zugestanden. Diese betrug zwischen 13 000 und 15 000 DM monatlich. Begreiflicherweise mußte sich durch solch eine Diskrepanz eine Reihe nicht minder berühmter „Berliner Schauspieler“ vor den Kopf gestoßen fühlen, zumal sie außerhalb Berlins genauso honoriert werden wie jene Bevorzugten. Das Ergebnis von Beschwerden war erschütternd Ensembletreue wurde durch Minderbezahlung bestraft, Zugvögel wurden durch Starbezahlung belohnt.

Eine Äußerung Schuhs lautet: „Fast jede Stadt könnte heute ihren Reinhardt, ihren Picasso kreieren ... Jede Stadt kann, wenn sie das will, sich jeden Star leisten. Das ist mehr eine Frage des Finanziers als eine eigene Leistung des Theaterleiters. Für 800 DM je Abend spielt ein Star überall.“

Seltsame, aber bezeichnende Umkehrung der natürlichen Rangverhältnisse: Heute gehen „Berliner Schauspieler“, die das auch bleiben wollen, „zu Stroux“ nach Düsseldorf, um in Berlin ihren Preis durchzusetzen... J. J.