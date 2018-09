Nach dem ersten Jahresbericht, den die Rheinmetall Berlin AG nach der Neuordnung für das Geschäftsjahr 1956 der nach Berlin einberufenen HV am 17. Dezember vorlegt, ist es noch ein langer und mühevoller Weg bis zum Erreichen einer andauernden echten Rentabilität. Die Neuordnung, über die bereits früher berichtet wurde, betraf den Verkauf der Beteiligung an der Borsig AG, Berlin, an die AG für Berg- und Hüttenbetriebe, Salzgitter und den Übergang der Mehrheitsbeteiligung an Rheinmetall Berlin aus indirektem Bundesbesitz in das Eigentum der Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke GmbH, Völklingen.

Die Rheinmetall Berlin AG, die seit der Neuordnung „Borsig“ nicht mehr im Namen führt, ist nunmehr eine Holding-Gesellschaft mit ihrer hundertprozentigen Tochter, der Rheinmetall AG Düsseldorf als produktionswirtschaftlichem Schwergewicht. Diese Gesellschaft, die bisher Gesenkschmiedeteile,Büromaschi- nen und Fahrzeugteile herstellte, hat jetzt einen neuen Produktionszweig aufgenommen, der den Auf- und Ausbau bisher noch brachliegender Düsseldorfer Werkanlagen erfordert. Zur Ergänzung der Produktion der Düsseldorfer Rheinmetall wurde Ende 1956 eine Beteiligung von 58,2 v. H. an dem 5 Mill. DM betragenden Grundkapital der Gollnow-Werke AG, Düsseldorf, erworben.

Das Unternehmen weist für 1956 wieder einen kleinen Gewinn von 0,08 (0,14) Mill. DM aus, der einschl. Vortrag mit 0,31 vorgetragen werden soll. Es heißt in dem Bericht, daß das laufende Geschäftsjahr einen weiteren Rückgang der ao.-Erträge, die sich im wesentlichen aus freigewordenen Verbindlichkeiten und Mehrerlösen bei Verkäufen zusammensetzen, erwarten läßt. (AR-Vors.: Dr. Otto Sarrazin: Vorstand: Dr. W. Költgen, Otto P. Caesar.) V. D.