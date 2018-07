Flensburg, im Dezember

In einem vergilbten Bändchen fanden wir ein „Flensburger Heimatlied“, das mit den Zeilen anhebt: „Stadt im Tal, umkränzt von Hügeln, waldumrauscht, vom Meer bespült...“ und in einem druckfeuchten Prospekt lasen wir: „In den Kellergewölben lagern geruhsam die Reihen eichener Puncheons voll puren Rums aus Jamaica und die schmucken Legger mit Arrak aus Batavia.“ Was ist das für eine Stadt? Im Dezember geben Rum und Arrak den Ausschlag für eine Reise in diese nördlichste Stadt der Bundesrepublik.

Wir standen auf der St.-Jürgen-Treppe, auf dem westlichen Teil der Hügel, die hufeisenförmig die Stadt umschmiegen, in die sich die Förde der Ostsee, als Hafen genutzt, wie ein Keil schiebt. Wahrhaftig – an Paris erinnern diese Stufen, die sich als breites Band von einem dörflichen Gassenlabyrinth zu dem Wanderweg drängen, der vom Ballastberg nach Mürwick führt. Geruhsame Sonntagsspaziergänger ließen zufrieden, wie auf alten Stichen zu sehen, ihre Blicke über die Heimatstadt schweifen. Wir kletterten hinab zu Pit Henningsen. Das heißt, den gibt es gar nicht, aber ein Restaurant oder ein Kleinstmuseum oder eigentlich beides zusammen wurden nach ihm benannt, an der Schiffbrücke 20. Umgeben von Seesternen, Sägefischen und Hansa-Koggen fanden wir auf der Speisekarte so heitere Bezeichnungen für Leckerbissen wie „Der Sternenschuß“ (buttergeröstetes Weißbrot mit gedämpftem Fischfilet, Mayonnaise, Hummer und Spargel) und „M/S Olivia“ (Brot, Ananas, Langustenschwänze mit Champignons). Pit Henningsens Gaststube liegt direkt am Kai, an dem die hübsche „Venus“ ausgerechnet schmutzige Kohlen lud. Über unserm Tisch hing ein großer Bilderrahmen mit Photos vom Flensburger Freudentag, dem 13. November 1949, als das erste Rumschiff nach dem Kriege die Stadt anlief, die, wie der Chronist zu berichten weiß, bereits 1777 „dreizehntausend Seelen, dreihundertundzehn Segelschiffe und mehr als zweihundert Schnapsbrennereien“ hatte. Bei Pit Henningsen vernahmen wir auch die ersten dänischen Laute und uns fielen die Tafeln an den Geschäften wieder ein: Her tale Dansk. Die Flensburger Musikveranstaltungen des vergangenen Monats wurden zur Hälfte von dänischen Kräften bestritten.

Es gibt auch noch immer die „Bananenallee“, auf der die Lastkraftwagen Südfrüchte nach Dänemark mitnehmen und mit fünf Pfund Butter und zehn Pfund Zucker zurückkehren, der erlaubten Höchstmenge, für diese Waren, die jeder einführen darf. Wir zahlten an der Grenze Summa summarum, also einschließlich des deutschen Zolls, 19,50 Mark (15,30 Mark für fünf Pfund Butter, die bei uns allein 18,60 Mark kostet, 4,20 Mark für zehn Pfund Zucker). Ein Tip in alle Deutschen, die in Dänemark einkaufen: ja nicht die unscheinbaren, klitzekleinen Zettel wegwerfen, auf denen der Zoll seine Gebühr schreibt, es kann unter Umständen den Wagen samt Inhalt kosten!

Die Weihnachtsbeleuchtung, das zeigt sich bei einem Stadtbummel in Flensburg, ist so schönen Bauwerken wie dem Nordertor nicht gerade dienlich. Da es uns bei Pit so gut gefiel, kehrten wir dort wieder ein – zu einer Grogrunde natürlich, Während wir noch mächtig über die Drei-Liter-Flaschen voll Rum auf den Tischen staunten, brachte der Kellner auch uns: 1. einen Teller Würfelzucker („Nach Belieben“), 2. ein Glas heißes Wasser, 3. eine dieser Mammutflaschen voller Rum („Nach Belieben“). Wo gibt es das noch? Trotz des Wahlspruches in diesen nördlichen Breiten „Rum muß, Zucker kann, Wasser braucht nicht“, fahren die Gastwirte nicht schlecht mit ihrer Großzügigkeit.

Fünfunddreißig Flensburger Rumfabriken verkaufen dieses Feuerwasser. Die Rezepte ihrer Mixtur sind selbstverständlich geheim. Das für den Herstellungsprozeß verwandte Flensburg Wasser soll eine große Bedeutung dabei haben. Es stammt aus den vielen artesischen Brunnen der Stadt und ist sehr weich. Die Rumstadt ist übrigens die Wiege der deutschen Guttemplerbewegung, die von Skandinavien kommend hier ein lohnendes Tätigkeitsfeld fand. S – s