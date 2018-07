Bei der Ausstellung „Schottischer Unternehmergeist“ in Edinburg defilierten an einem Waschbecken, neben dem ein Stück Seife lag, 400 000 Besucher vorüber. Nach drei Monaten – so lange währte die Schau – lag das Stück Seife immer noch an seinem Platz ... Als mein Begleiter fragte, ob dies auch in Deutschland möglich sei, erwiderte ich: „Offenbar hat man in England Gelegenheit, sich zu Hause zu waschen!“

Ulrich Mohr