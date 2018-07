Von Fritz Westphal

In Oxford ist G. S. Lewis Professor. Nebenbei schreibt er Bücher. Nicht nur kluge Bücher über Philosophie und Theologie, sondern auch Romane. Und Kinderbücher. Zwei seiner Kinderbücher sind jetzt auch bei uns erschienen.

G. S. Lewis: „Die geheimnisvolle Tür. Oder: Die Gründung von Narnia.“ Deutsch von Lena Lademann-Wildhagen. Verlag Herder, Freiburg. 158 S., 6,80 DM.

G. S. Lewis: „Die Abenteuer im Wandschrank. Oder: Der Löwe und die Hexe.“ Deutsch von Lisa Tetzner. Verlag Herder, Freiburg. 136 S., 5,80 DM.

Der Anfang erinnert an Dickens und Andersen. Da sind Londoner Hinterhäuser, mit Dachkammern und geheimnisvollen Verbindungsgängen untereinander. Da ist der alte skurrile Onkel Andreas, der sich mit höchst seltsamen Dingen, Zaubereien, beschäftigt. Da sind die beiden Kinder, Digory und Poly, die auch Kay und Gerda – wie in Andersens „Schneekönigin“ – heißen könnten. Die Kinder werden des Experiments wegen als erste mit Hilfe grüner und gelber Ringe in das „andere“ Land geschickt, das irgendwo, weit außerhalb allen menschlichen Denkens, existiert. Lewis nennt sein Zauberland „Narnia“; es könnte viele andere Namen haben, denn es setzt sich wesentlich zusammen aus Vorstellungen, die in den Mythen alter Kulturkreise geläufig sind: Altpersien beispielsweise, Assyrien und Babylonien, aber auch Griechisches spielt hinein, ebenso Keltisches, und Asiatisches sicherlich nicht zuletzt. Es gibt da (wie überall in den Mythen) das Reich der Weisheit und der Güte, in ständigem Kampf gegen die Mächte der Finsternis, des Schreckens und der Zerstörung. Es gibt da erhabene Ruinen altehrwürdiger Tempel und den lebenspendenden Baum mit verbotenen Früchten...

Die Kinder bestehen Abenteuer im Lande „Narnia“, derart, wie man sie – für meinen Geschmack allerdings überzeugender – in den Geschichten von 1001 Nacht recht oft erleben kann. Es sind typische, aber nicht ganz echte Märchensituationen, aneinandergereiht – mit sichtlicher Mühe bisweilen – auf den Faden einer „kindertümlichen“ Handlung, eingelegt in ein System sehr kluger Gedanken. Bindemittel für die beiden Sphären – verzauberte Wirklichkeit und verwirklichte Zauberwelt – sind Klammerausdrücke, persönliche Randbemerkungen des Autors, der aus seiner Erzählung heraus seinen jugendlichen Lesern dieses und jenes deutlicher machen, erläutern, sie auf Gleichnishaftes und Allgemeingültiges verschiedener Arten hinweisen will. Diese Schreibweise, typisch für die Diktion dieser Kinderbücher, schafft zugleich eine neue Spiegelebene, doppelte Transparenz. Werden die jungen Leser das bemerken und begreifen? Verwirrt werden sie wiederholt steckenbleiben, kopfschüttelnd fragen und von niemandem Antwort bekommen. Antwort ganz sicher nicht vom Autor G. S. Lewis, der Mühe genug hat, seine intellektualistische Spielerei so zurechtzubiegen, daß sich irgendwann ein glückliches Ende ergibt. Die Erzählung richtet sich an Kinder von etwa 10 Jahren, der Gehalt ist kaum von 14jährigen zu erfassen. Mich fragte ein Junge, wovon fleischfressende Tiere leben sollten, wenn sie in des weisen Löwen Aslans Reich niemanden und nichts Lebendiges töten dürften.

Die Narnia-Geschichten sind nicht erzählt, sondern erdacht, schlimmer noch: erklügelt. Ich muß das ganz deutlich aussprechen. Es sei vergleichend auf die beiden Bücher „Tunt“ der hochbegabten, jung verstorbenen Autorin Gertrud B. Vogt hingewiesen. Auch darin, in ganz ähnlicher Weise, zauberhafte Märchensituationen, Variationen über alte Mythen, aber wie wunderbar in der Komposition, wie wunderbar fabuliert! Es ist dem Herder-Verlag zu danken, daß er die Narnia-Geschichten herausgebracht hat – bewußt als einen Versuch. Er hat keine Mühe und keinen Aufwand gescheut, hervorragende Übersetzer und einen ausgezeichneten Illustrator einzusetzen. Ganz sicher wurde damit ein sehr guter Beitrag zur Diskussion über das moderne Kinderbuch geleistet. Das darf nicht übersehen werden, und in diesem Sinne ist die Lektüre allen am Fragenkreis interessierten Erwachsenen unbedingt zu empfehlen!– Daß die Zahl der guten Kinderbücher, an denen es mittlerweile ja nicht mangelt, vergrößert wurde, muß ich jedoch bezweifeln.