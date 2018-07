Wer kennt nicht diese kleine Geschichte von der Italienreise eines Autofahrerehepaares: Sie fragt ihn: „Sind wir eigentlich schon durch Florenz gekommen?“ Er antwortet: „Na, hast du denn das gar nicht gemerkt? Das holperige Pflaster eben, das war doch Florenz!“

Die Geschichte hat es nicht nötig, wahr zu sein. Denn sie ist mehr als wahr; sie ist wahrscheinlich. Wer selber reist und viel mit modernen Reisenden zusammentrifft, wird sie keineswegs für eine schlecht erfundene, maßlose Übertreibung halten.

Danach, sollte man meinen, kann es überhaupt keinen Pessimismus mehr geben. Weil nämlich niemand so schwarz zu sehen vermag, wie die Wirklichkeit ist. Dennoch kommen beispielsweise tröstliche Zeichen aus dem Gau Südbayern des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs. Hier wurde das „Motorwandern“ vorgeschlagen und ausgeführt.

Zum dritten Male schon fand dieses Jahr die Südbayerische Heimatfahrt statt, zu deren Abschluß 549 Gold-, 63 Silber- und 40 Bronzeplaketten an die Gewinner verliehen wurden. Was hatten sie zu leisten gehabt? Keine Schnelligkeitsrekorde, keine vierstelligen Kilometerzahlen, keine sonstigen sportlichen oder technischen Superlative. Sie mußten vielmehr nach einem Bildheft eine größere Anzahl von landschaftlichen und kulturhistorischen Besonderheiten identifizieren und dazu je drei heimatkundliche Fragen, auch heraldischer Art, beantworten. Um dabei gut abzuschneiden, bedarf es jedesmal während der Sommermonate ausgiebiger regelmäßiger Studienfahrten und der sorgfältigen Sammlung archivarischer oder lokaler Informationen.

Also: ein Generalangriff auf den Tempokult! Kein Wort des Lobes scheint dafür zu hoch gegriffen. Denn: wenn auch die Schlußfeier von etwa 1000 Mitgliedern des ADAC mit festlichem Prolog und Farbphotovorführung an urbayerischer Stätte, im Münchener Löwenbräukeller, die provinzielle Note betonen mochte – man darf den Beispielwert des Unternehmens ja auch nicht unterschätzen. Was hier geschieht, hat einen durchaus überregionalen, einen geradezu menschheitlichen Akzent. Es ist ein schöner Versuch, den Menschen zu lehren, sich der Technik zu bedienen zu Zwecken, die er selbst bestimmt und die sein inneres Leben fördern. Daß dieser Versuch obendrein den Wink enthält, das Gute und Bereichernde erst einmal in der Nähe zu suchen, bevor man es in der Ferne – verpaßt, das verdient vermerkt zu werden. A-th.