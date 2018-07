Es war einmal ein hoher Offizier eines mächtigen Staates. Dieser besetzte mit seinen Truppen ein ganz kleines, aber sehr schönes Land. Als die obersten Herren der beiden Völker sich nach etlichen Jahren geeinigt hatten, daß die fremden Soldaten das liebliche Ländlein verlassen sollten, da fiel es dem Offizier sehr schwer, sich von seiner neuen Heimat zu trennen. Er hatte eine feine Dame aus dem fremden Land kennengelernt, die eine bedeutende Opernsängerin war, und da er weder sie noch ihr Volk verlassen wollte, und da er außerdem sehr reich war, zog er mit ihr in das Kavalierhaus eines prächtigen Schlosses...

Wie ein Märchen mutet der letzte Akt in der an kühnen Abwechslungen so reichen Geschichte von Schloß Kleßheim im Salzburgischen an. Mit dem Einzug von Mr. Dean fand die romantische Historie des eine Stunde von Salzburg entfernten Barockschlosses ihren anscheinend lange dauernden, da kommerziellen Abschluß.

1732 baute Fischer von Erlach in einer strengen Auslegung des Zeitstils das Schloß mit dem Winterpalais und den in einem herrlich weiträumigen Park versteckten zahlreichen Nebengebäuden. Das Winterpalais oder auch Kavalierhaus des Schlosses wurde von Erzherzog Ludwig Viktor bewohnt, einem Bruder des Kaisers Franz Joseph. Man erzählt, der Kaiser hätte Ludwig Viktor wegen seiner am Hofe allzu ruchbar gewordenen amourösen Abenteuer nach hierher „abgeschoben“. Nach Kleßheim „abgeschoben“ wurden in einer späteren, weniger romantisch verklärten Zeit auch Mussolini und der Reichsverweser Horthy, wenn es dem Herrn vom Obersalzberg gefiel, sich, von seinen Besuchern zu distanzieren. Zehn Jahre lang während der Besatzungszeit diente das Wirterpalais als „Gästehaus für hohe amerikanische Würdenträger“, bis es schließlich in die kommerziell versierten Hände von Mr. Dean gelangte, der das Haus vom Land Salzburg pachtete und zu einem Luxushotel herrichten ließ. Nun verbringen dort die internationalen Gäste, die es bezahlen können – so die Maestri Menotti und Karajan – elegante Holidays zum Preis von 3000 DM im Monat. Dafür wird ihnen neben gediegenen Appartements mit Salon, Doppel- und Einzelzimmer ein Restaurant, eine Tanzbar, Terrassen und bezaubernd gestaltete Gartenanlagen geboten.

Sehr geschmackvoll glich man die überkommene barocke Einrichtung den Erfordernissen moderner Hotellerie an. Doch auch die vom „Führer“ vorgenommenen Einbauten wurden mit dem Improvisiertalent der Amerikaner in gastronomischen Komfort umgemünzt. Die unsichtbaren Abhörgeräte in den Schlafzimmern wurden zu dezenten Musikspendern, und der Bunker unter dem Schloßrasen verwandelte sich in der geschäftstüchtigen Phantasie von Mr. Dean bereits in ein Aquarium für reizvoll sich tummelnde Nixen. Bislang diente das unterirdische Betonlabyrinth mit den Räumen für die SS-Wachen als heitermakabre Kulisse für den feuchtfröhlichen Saisonkehraus. Mr. Dean selbst hat sich sein Domizil mit der einem echten Gastgeber ziemenden Zurückhaltung in dem in die Schloßmauer gebauten Häuschen des Gärtners eingerichtet. Dort lebt er, umgeben von allerlei skurrilen Nippsachen, als Hausherr eines Palais, dessen Vergangenheit ein Stück österreichischer Geschichte darstellt. G. Sp.