Von Johannes Jacobi

Es gibt viele Stücke, wenn auch wenige deutsche, die neu und dennoch wert sind, aufgeführt zu werden. Freilich, herauszufinden, was wieder hervorgeholt zu werden verdient, mag es getrost zehn oder zwanzig Jahre alt sein, diese Mühe müßten sich die Theaterdramaturgen schon machen. Bequemer ist es natürlich, die Verlagsdramaturgen zu fragen, die Novitätenjäger sind.

Als Oscar Fritz Schuh neulich gefragt wurde, ob er sich denn nicht vor dem Spielplan fürchte, wenn er 1959 die Generalintendanz der Städtischen Bühnen in Köln übernehme, geriet er gar nicht in Verlegenheit. Mit einer Absage an das „Allerweltstheater von Aischylos bis Curt Goetz“, also an das „Wunschkonzert“ als Kulturprogramm, verband der kluge Theatermann positive Hinweise. Er nannte unter anderem Else Lasker-Schüler und Vergessenes von Carl Hauptmann. Wie aber sieht die Praxis heute aus?

In Hamburg gab es August Strindbergs „Totentanz“ – wie zuletzt vor zwanzig Jahren beide Teile an einem Abend. Und das im Thalia-Theater! Man weiß: Hier herrscht das gepflegte Unterhaltungsstück. Obwohl demnach das sprichwörtliche „Thalia-Publikum“ gar kein Organ mehr für Strindberg besitzen dürfte, verzeichnete die Premiere einen Erfolg. Willy Maertens hatte freilich Erwin Piscator für die Regie gewonnen.

Auf einmal schienen alle „Erfahrungstatsachen“ weggewischt zu sein. Piscator war nicht mehr der Monteur politischer Revuen, der in den zwanziger Jahren in Berlin mit Fließband, Film und Transparenten die Bühne zur Arena gemacht hatte und diesem Prinzip noch heute gern huldigt. Piscator verdichtete die Atmosphäre ins Gespenstische, er führte subtile Sprach- und mitreißende Bewegungsregie. Die Thalia-Schauspieler wuchsen über sich selbst hinaus, wie man sie seit den Inszenierungen Leo Mittlers an dieser Stelle nicht mehr gesehen hatte. Heinz Klevenow (Edgar) und Rosemarie Gerstenberg (Alice) hielten den höchsten Vergleichen stand. Sogar der Hausbühnenbildner Fritz Brauer zauberte auf die heikle Thalia-Bühne Szenenstimmungen, die an Eduard Munch erinnerten.

Das jüngste Hamburger Beispiel bestätigt, was vorher „Die Gespenstersonate“ in Köln, „Nach Damaskus“ in München und Berlin, das „Traumspiel“ in Berlin und Frankfurt hatten ahnen lassen: Wir stehen vor einer Strindberg-Renaissance. Sie ist das Gegenteil der nur aus Zufall „fälligen“ Jubiläumsaufführungen Ibsenscher Dramen.

Dramaturgische Initiative scheint augenblicklich den Spielplan am Landestheater in Hannover zu bestimmen. Kürzlich enthielt zum Beispiel das Wochenprogramm des Schauspiels: Anouilh (Einladung ins Schloß), Dylan Thomas (Unter dem Milchwald), Christopher Fry (Das Dunkel ist licht genug), Max Frisch (Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie) und Eugene O’Neills „Dynamo“ als deutsche Erstaufführung. Das ist kein Zufallsprodukt in Hannover. Vor zehn Jahren hat Alfred Noller dort „Trauer muß Elektra tragen“ inszeniert, 1954 Kurt Ehrhardt „Der Eismann kommt“ von demselben Dichter, ein Stück, das niemand nachspielt. Warum nicht? Nach Hauptwerken des amerikanischen Tragikers griff man jetzt auf ein Stück aus dem Jahre 1929 zurück. Das zeugt von Führungswillen gegenüber dem örtlichen Publikum.