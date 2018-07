Vielleicht wurde auf dem Münchener Diskussionsforum zum Thema „Schöner Wohnen“ die Stimme des wohnenden Menschen über den gewichtigeren Äußerungen der eigentlich Berufenen, der Architekten, nicht so deutlich gehört, aber sie erhob sich durchaus, diese Stimme des „Letztverbrauchers“, des „Konsumenten“. Verschüchtert oder auch unfähig, seine Bedürfnisse klar auszudrücken, sprach er nicht selbst – (oder doch nur, insofern jeder, der sich berufsmäßig mit dem Wohnen anderer beschäftigt, zugleich selbst „wohnt“). Aber er fand Anwälte seiner Wünsche und seiner Bedenken und – es waren, bemerkenswert genug, zumeist Frauen. Sie hatten eine lange praktische oder künstlerische Erfahrung hinter sich, sie kamen aus dem sozialen Wohnungsbau und der Wohnberatung, sie vertraten Frauen- und Verbraucherverbände, wie die frische, entschiedene und gar nicht „hausbackene“ Hanni Voss, die darum bat, man möge in der Wohnarchitektur genauer die wirklichen Bedürfnisse der Wohnenden beachten, und zwar nicht nur die inzwischen sattsam diskutierte Kürze des Küchenweges, sondern auch das Bedürfnis nach einer größeren Dauer im Wohnen. Nicht, daß unsere mühsam errungene Beweglichkeit durch neue Möbelmonster wieder in Bann geschlagen werden soll! Ihre Bitte richtete sich darauf, die allzu schnell wechselnde Mode aus dem Bereich der Wohnung zu vertreiben. Die Unterscheidung von „modisch“ und „modern“, die Walter Rossow der heutigen Architektur so dringend nahelegte, fand hier beim nachdenklichen Laien eine Resonanz. Der Kunde begegne der Beratung durch einen „interessierten“ Verkäufer mit Mißtrauen, so meinte Frau Voss. Auch wenn man einem Vertreter des gehobenen Handels gern glaubt, daß die guten Einrichtungshäuser ihre präsumptiven Käufer nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten suchen, so haben die neutralen Wohnberatungsstellen – deren es noch zu wenige gibt – unersetzliche Vorteile. Frau Dipl.-Ing. Brigitte d’Ortschy, die eine solche Beratungsstelle des Deutschen Werkbundes in München leitet, sprach es offen aus: der Publikumsgeschmack ist keineswegs so schlecht, wie man gemeinhin annimmt. Er ist weder nach dem Guten noch nach dem Schlechten unverrückbar festgelegt. Man träfe häufig auf sehr vernünftige Grundgedanken und – auf sehr viel Unsicherheit, wenn es darum gehe, sie zu verwirklichen. Oder auch auf die Scheu, sich vom „Hergebrachten“ zu entfernen, und auf die Frage, ob „modern“ denn – so anziehend es sei – auch wirklich „behaglich“ sein könne. Am stärksten zeige sich bei diesen geheimen Widerständen der Mangel an Vorstellungskraft oder richtiger die Fixierung der Vorstellung durch eingängige, aber falsche Vorbilder, wie etwa der Film sie in Massen liefere. Oft genug noch ist das Wohnen eine „Prestigefrage“, eine Sache der Repräsentation, des Renommees oder, wie Dr. Juliane Roh (Baukunst und Werkform) es findig formulierte – des Renommierens.

Anschauliche Information wurde allgemein gefordert. Vorbildliche, nicht zu umfangreiche, also übersehbare Schauen, die von neutraler Seite zusammengestellt werden und internationale Vergleiche zulassen sollten. Ausstellungen, die nicht nur das Beste in einem meist zu hohen Preisniveau anbieten, sondern die Wahl für verschieden dicke Geldtaschen zulassen, wie sie Frau Eleonore Späing, Leiterin des Verbandes „Deutsche Frauenkultur“ in Düsseldorf seit Jahren bereits unternimmt. Übrigens: mit bescheidenen Mitteln und mit dem Erfolg, daß in 19 Tagen immerhin 30 000 Besucher in eine Ausstellung „Besser wohnen“ kamen.

Hier wurde eine Mittlerrolle zwischen Verbraucher und Hersteller übernommen, die auch schon die Produktion unmittelbar angeregt und umgelenkt hat. Schließlich sollte man die Zweifel nicht überhören, die Asta Ruth-Soffner, Graphikerin und langjährige Kunstpädagogin, ebenso anmutig wie eindringlich gegen die ästhetische Perfektion architektonischer Wohnträume vorbrachte: Der Sprung von der nußbaumhochglanzpolierten Wohnküche zur Farbenmetaphysik moderner Wohnvorschläge schien ihr zu gewaltig. Könnte man nicht, so schlug sie vor, durch praktische Übungen den Sinn für Farbe und Form, für Raum und Proportionen bei den Kindern, den Wohnenden von morgen, ausbilden?

Die Männer aus dem Handel und der privaten innenarchitektonischen Beratung zeigten sich als das „bewahrende Element,“ als das sonst gern die Frau angesprochen wird. Sie plädierten für „Tradition“ (wer täte es nicht, da wo sie lebendig ist und sich nicht mit antiquierten Schnörkeln aufputzt?), sogar dafür, dem sogenannten Gelsenkirchener Barock – der gern noch die Möbelhandlungen von Brüssel bis München ziert –, und der Blümchentapete ein bedächtiges Entgegenkommen zu zeigen (Artur Lutz, BDIA, Stuttgart). Nichts gegen die Behutsamkeit des Vorgehens und sehr viel gegen einen modernistischen Hochmut! Bleibt uns wirklich nur die Alternative zwischen „traditionell“ und „modern“, zwischen „modern“ und „behaglich“? Bedeutet Tradition nicht, wie Frau d’Ortschy es ausdrückte, Fortentwicklung, und erlebt sie uns nicht auf, mit gleicher Gewissenhaftigkeit uns um den zeitgemäßen Ausdruck unserer Bedürfnisse zu kümmern, wie es eine formsichere Vergangenheit tat?

Kyra Stromberg