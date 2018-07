Über den Wert des Goldes als Vermögensanlage haben wir uns, meine verehrten Leser, auf dieser Seite der ZEIT schon mehrfach unterhalten. Es ist immer einigermaßen heikel, in aller Öffentlichkeit über das Thema Gold zu sprechen, denn manche Leute sehen in solchen Unterhaltungen bereits einen versteckten Hinweis auf eine in Gefahr geratene Währung und auf die Notwendigkeit, sich gegen eine fortschreitende Kaufkraftminderung durch den Erwerb von Goldmünzen oder Goldbarren zu sichern. Um von vornherein klarzustellen: Dies ist nicht der Grund, warum hier vom Gold die Rede sein soll. Die D-Mark ist eine harte Währung, und wenn es gelingt, die Welle der Lohn- und Preiserhöhungen einzudämmen, wird sie es auch bleiben. Dennoch halte ich an meiner Auffassung fest, daß zu einer gut gestreuten Vermögensanlage auch etwas Gold gehört. Wie groß der Anteil des Goldes am gesamten Vermögen sein soll, wird jeder selbst entscheiden müssen.

Wenn Sie nun, meine verehrten Leser, diese Einleitung gelesen haben und ich Ihnen nunmehr sage, daß das Zwanzigmark-Goldstück in diesen Tagen mit einem Schalterverkaufspreis von 52,50 DM den Höchststand seit Aufnahme des Goldmünzenhandels am 15. Oktober 1954 erreicht hat, dann höre ich schon Ihr „Aha“! Aber falsch gedacht! Der Preis des Zwanzigmark-Stückes ist kein Vertrauensbarometer für die D-Mark. Wahrscheinlich eher ein Pegelmesser des Wohlstands. Es wird nämlich wieder modern, Goldmünzen zu besitzen. Meine Leserinnen werden mir bestätigen, daß Goldmünzen als Schmuck gegenwärtig begehrt sind. Nicht wenige der Zwanzigmark-Stücke, die in diesen Wochen an den Bankschaltern ihren Besitzer wechseln, finden ihren Weg zu den Juwelieren und Goldschmieden. Ich kenne einige sonst sehr sparsame Hausväter, die sich bei der Anschaffung dieser Münzen keineswegs knauserig zeigen. Und als ich nach dem Grund ihrer Großzügigkeit fragte, antworteten sie mir verschmitzt: „Billigere Weihnachtsgeschenke gibt es nicht! Der Wert bleibt – und in Notzeiten kann man darauf zurückgreifen.“

Bei aller Großzügigkeit sollte man jedoch auch beim Goldkauf einige Überlegungen anstellen. Der Wert einer Goldmünze wird in erster Linie durch den Feingoldgehalt bestimmt. Er ist stets etwas geringer als das Rohgewicht der Münze. Da sich aber der Verkaufspreis einer Münze herzlich nach Angebot und Nachfrage richtet, ergeben sich zwischen dem Goldparitätswert (errechnet nach dem Feingoldgehalt) und dem Schalterpreis erhebliche Differenzen. Wer Gold zur langfristigen Anlage erwirbt, kauft am zweckmäßigsten solche Münzen, deren Agio (Aufschlag) auf den augenblicklichen Preis gegenüber dem Goldparitätswert am geringsten ist.

Wer nun zu rechnen anfängt, wird bald feststellen, daß Zwanzigmarkstücke von diesem Gesichtspunkt aus keineswegs die beste Vermögensanlage darstellen. Infolge der großen Nachfrage haben sich diese Münzen verknappt; offenbar befinden sich auch im Ausland nur noch wenige Stücke. Der in der Bundesrepublik gezahlte hohe Preis hat sie alle nach und nach „heimfinden“ lassen. Geschäftstüchtige Ausländer haben schon. Nachprägungen hergestellt, die der Fachmann jedoch schnell erkennt. Der Feingoldgehalt der Nachprägungen ist der gleiche wie bei den echten Stücken, dennoch gelten sie nicht als „echt“ und werden infolgedessen mit einem Abschlag gehandelt.

Daß es sich bezahlt macht, beim Ankauf der Münzen den Goldparitätswert im Auge zu behalten, zeigt das Beispiel der 20 Dänenkronen (in Gold). Vielleicht werden Sie sich daran erinnern, daß ich im Frühjahr auf diese Münzen aufmerksam machte, weil sie vom Feingoldgehalt her im Vergleich zu den Zwanzigmarkstücken sehr preiswert waren. Sie kosteten damals 42 DM und hielten diesen Preis bis etwa August. Heute kosten sie 50 DM. Die Dänenkronen lagen zeitweise unter erkennbarem Druck.

Und nun noch ein Wort zu den Gedenkmünzen und Goldmedaillen, bei denen ihrer Zahl nach eine Art „Inflation“ ausgebrochen zu sein scheint. Die Auflagen der Gedenkmünzen sind meist nur sehr klein, so daß oftmals ein beträchtlicher Sammleraufschlag fällig ist. Sammleraufschläge sind aber für die Vermögensanlage eine zweifelhafte Angelegenheit, denn wer kann sicher sein, daß in Notzeiten dieser Aufschlag auch wirklich gezahlt wird? Preisbrecher unter den Gedenkmünzen ist übrigens der „Goldene Ludwig“, die Ludwig Erhard Gedenkmünze, gewesen.

Zum Schluß die Goldbarren. Am Goldparitätswert gemessen sind sie ohne Zweifel am billigsten. Sie sind sozusagen „Rohstoff“; es handelt sich bei ihnen um ungeprägtes Gold, auf dem nur geringe Verarbeitungskosten liegen. Dennoch sind die Umsätze in Barrengold bislang gering geblieben. Zunächst hieß es: die Barren sind zu „gewichtig“, also zu teuer. Ihre Verwertung stößt in Notzeiten auf Schwierigkeiten. Eine Münze ist leichter zu handeln als ein Barren. – Daraufhin entschloß man sich, „Babybarren“ zu prägen, Barren, die 10 g (Verkaufspreis 57 DM), 20 g (112 DM) und 50 g (265 DM) wiegen. Aber auch in Babybarren ist der Umsatz noch klein. Warum? Ein Goldmünzenexperte sagte mir: „Die Leute haben nicht vergessen, daß Goldbarren – wenn der Staat in Not gerät – stets abgeliefert werden mußten. Bei Goldmünzen war man in solchen Fällen weitherziger, namentlich, wenn es sich um Sammlungen handelte!“

Sie sehen, meine verehrten Leser, auch der Goldmarkt hat seine eigenen Gesetze. Ebenso wie manche Leute es ablehnen, Staatspapiere zu kaufen, weil der Staat sich als schlechter Schuldner erwiesen hat, so können viele Leute die Eingriffe nicht vergessen, die sich ein Regime, das das private Eigentum nicht achtete, in Sachen „Gold“ geleistet hat. Und damit bis zur nächsten Woche! Ihr Securius