Selten wurde „Bonn“ durch einen Kabinettsbeschluß so überrascht wie durch den über die Streichung der Subventionen auf dem Getreidegebiet – also die Verteuerung des Brotes. Man wußte zwar, daß die Regierung den Bundesetat von Subventionen entlasten wollte, um „etwas Luft zu bekommen“, und wir hatten die Ankündigung von „Preis-Entzerrungen“ gehört. Aber Erhards hartes Ringen um möglichst geringe Preiserhöhungen bei Kohle und Stahl, sein Zögern, der Erhöhung der Verkehrstarife zuzustimmen, seine Absicht, die Gewerkschaften zu ruhigem Maßhalten auf dem Lohngebiet zu veranlassen, – das alles schien doch darauf hinzudeuten, daß die Regierung nicht durch eigene Maßnahmen zu gewissen Verteuerungen beitragen werde: und schon gar nicht kurz vor Weihnachten!

Nun mußte aber das Kabinett vor der Weihnachtspause darüber beschließen, ob der am Jahresende auslaufende Kostenzuschuß an die Mühlen von bisher elf Mill. DM im Quartal weitergeführt und – entsprechend dem Antrag der Mühlenverbände – auf fast 30 Mill. DM im Quartal erhöht werden sollte. Man hielt es für zweckmäßig, diesen Zuschuß nicht weiter zu gewähren. An seine Stelle wird eine Erhöhung der Mehlkartell-Preise treten. Der Regierungssprecher, der den Kabinettsbeschluß bekanntgab, sagte nämlich, die Einstellung des bisherigen Zuschusses bedeute eine Kostenverteuerung beim Roggenbrot von 0,84 Dpf je kg, und die Mehrforderung der Mühlen eine solche von 1,31 Dpf, zusammen 2,15 Dpf. War damit bereits die Antwort der Regierung auf den Eventualantrag der Mühlen erteilt, bei Wegfall des Zuschusses die Kartellpreise entsprechend heraufsetzen zu dürfen? Dies wäre eine interessante Variante in der Kartellpolitik ... Jedenfalls muß über den Antrag der Mühlen noch formell entschieden werden.

Damit der Brotpreis im Laufe der nächsten Monate nicht mehrmals in Gefahr gerate, strich das Kabinett auch gleich die andern Bundeszuschüsse, mit denen man bisher das Erhöhen der Brotgetreidepreise (ab 1. Juli) vor der sofortigen Auswirkung auf den Verbraucher abgefangen hatte. Die Streichung ist zu begrüßen. Es spielt ja wirklich keine Rolle, ob das Kilo Brot theoretisch um zwei oder vier Dpf teurer werden könnte. Man gab ferner bekannt, das Kabinett habe auch die Roggenlieferprämie gestrichen. Gut so! – dachte der Agrarpolitiker. Denn der Wegfall dieser Prämie von 20 DM je Tonne, die der Bauer für die Ablieferung von Wahlfähigem Roggen vom Staat über den „normalen“ gesetzlichen Preis hinaus erhält, könnte zu einer Einschränkung der Roggenerzeugung führen und so den großen Überschuß beseitigen, der uns zunehmends Kopfzerbrechen verursacht. Aber da war doch erklärt worden, diese Streichung der Prämie bedeute eine Verteuerung des Roggenbrotes um 1,88 Dpfg. je Kilogramm ... Wie kann Roggen und Brot teurer werden, wenn die den Marktpreis gar nicht berührende Prämie wegfällt? Ganz einfach: das Kabinett hat nämlich beschlossen, die Prämie zu streichen, dafür aber die Höchst- und Mindestpreise für Roggen um den Betrag der Prämie zu erhöhen, und diese Verteuerung bis zum Verbraucher „durchschlagen“ zu lassen. An Stelle des Bundes zahlt also künftig der Verbraucher direkt die agrarpolitisch bedenkliche Prämie!

Wir wissen, daß das Streichen der Lieferprämie ohne Erhöhung des Listenpreises für Roggen für viele Bauern und manche Roggenanbaugebiete eine schwerwiegende Erlösminderung und Verschlechterung der Lage bedeutet hätte. Dennoch war zu hoffen, daß eines Tages trotz aller sachlichen und politischen Widerstände die „Prämie“ doch zu beseitigen sein werde; jetzt aber wird der höhere Marktpreis für Roggen gleichsam zementiert. Damit wird die Frage „wohin mit dem Überschuß“ nach ernster. Denn wenn der Finanzminister die Prämie aus Etatsgründen streicht, kann man kaum annehmen, daß er in größerem Maße als bisher Bundeszuschüsse zum Export geben wird. Einer stärkeren Verfütterung des Roggens steht sein hoher Marktpreis, also die große Differenz gegenüber dem Preis für anderes Futterkorn entgegen. Bisher herrschte die Meinung vor, die Agrarpolitik müsse stärkere Rücksicht auf die Veredlungswirtschaft nehmen, auf die Steigerung der Eier- und Geflügelproduktion durch relativ billigeres Futter. In eine solche Politik paßt ein hoher Roggenpreis und die Notwendigkeit, teuren Roggen in großem Maße zu verfüttern, schlecht hinein. Die Frage, wie bei hohem Roggenpreis der Überschuß verwertet werden kann, und in welcher Relation nun Roggen- und Futtergetreidepreis gehalten werden sollte, wird voraussichtlich in den Auseinandersetzungen über den Grünen Bericht und beim kommenden Getreidepreisgesetz eine große Rolle spielen. Dann wird sich zeigen, welch schwerwiegende Probleme der Agrarpolitik der jüngste Kabinettsbeschluß aufgeworfen hat: wahrscheinlich, ohne es zu wollen.

Wieweit der Kabinettsbeschluß den Beginn eines Großangriffs auf Subventionen überhaupt bedeutet, läßt sich um so weniger beurteilen, als man unter „Subvention“ ja eben recht verschiedene Dinge verstehen kann. Für den Agrarbereich ist anzunehmen, daß die Verbilligung der Düngemittel (aus der Bundeskasse) bleiben wird. Man wird den Bauern keine höheren Kosten zumuten, da der kommende Grüne Bericht wahrscheinlich kein günstigeres Verhältnis zwischen Kosten und Erlösen zeigen wird als im Vorjahr. Der Zuschuß zur Milch an die Bauern belastet die Bundeskasse künftig mit 450 oder gar 500 Mill. DM, geht also weit über die Zuschüsse für Getreide hinaus. Aber bei der Milch kann man den Bundeszuschuß nicht einfach in einen höheren Verbraucherpreis umwandeln. Denn erhöhen kann man nur den Trinkmilchpreis; der Bauer bekommt den Bundeszuschuß aber auch für die Werkmilch. (Am Rande sei vermerkt, daß der Bundeszuschuß eine Steigerung der Milcherzeugung und Ablieferung bewirkt hat, die allmählich erhebliche Sorgen über die Verwertung des Milchstroms hervorruft, da der Trinkmilchverbrauch nur gering ansteigt.)

Der Bundeszuschuß an die Bundesbahn wird nach erfolgter Tariferhöhung aufhören oder doch sich entscheidend vermindern; wenn es zu einer Lohnerhöhung bei der Bundesbahn kommt, wird er wieder ansteigen. Dann bleibt schließlich noch die Frage, ob man die mancherlei Maßnahmen des Bundes, die im Bereich der gewerblichen Wirtschaft (über Bürgschaften und Sicherheitsleistungen, die die Kreditbeschaffung erleichtern, über steuerliche Begünstigungen, die die Selbstfinanzierung fördern, über Kreditverbilligungen usw.) wirksam sind, als „Subventionen“ bezeichnen und attackieren will. Uns scheint fast, als ob mit der Streichung der Bundeszuschüsse auf dem Getreidegebiet und ihrem Aufhören bei der Bundesbahn der langwierige Kampf gegen die Subventionen fürs erste wahrscheinlich abgeschlossen sein wird. Friedrich Lemmer