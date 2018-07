Inhalt Seite 1 — Wenn der Präsident zurücktritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Dezember

Es würde ganz und gar nicht in das Charakterbild Dwight D. Eisenhowers passen, sollte er versuchen, sein Präsidentenamt auch dann zu behalten, wenn er physisch nicht mehr in der Lage ist, die Bürde dieses Amtes zu tragen.

Der leichte Schlaganfall, den Eisenhower jetzt erlitt, ist seine dritte Krankheit in einem Zeitraum von etwas über zwei Jahren: im November 1955 brachte ihn ein Herzanfall ins Krankenhaus und im Juni 1956 mußte er sich einer Därmoperation unterziehen. Alle drei Krankheiten zeigten medizinisch völlig verschiedene Befunde, und das nahmen viele Leute in diesem Lande als ein deutliches Anzeichen dafür, daß der jetzt 67jährige Präsident unter der gewaltigen Anspannung seines Amtes körperlich zusehends schwächer wird.

Insbesondere während der letzten Monate traf deutlich zutage, wie überbelastet Eisenhower ist. Er verlor viel von seinem Schwung und von seiner ruhigen Entschlußkraft. Ganz offenbar auch verletzte es ihn sehr, daß seine Popularität beim amerikanischen Volk immer mehr schwand und das selbst in den Reihen der Republikanischen Partei die Kritik an seiner Führung ständig lauter wurde. Am meisten jedoch mag ihn entmutigt haben, daß es ihm nicht gelungen ist, seinen größten persönlichen Wunsch und zugleich sein höchstes politisches Ziel zu erreichen: eine wirkliche Festigung des Friedens auf der Welt.

Wägt man alle diese Züge einer persönlichen Tragödie, dann erscheint der Rücktritt des Präsidenten nicht mehr unwahrscheinlich. Allerdings entstände dann eine Situation, wie es sie in der amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben hat. Kein Präsident der Vereinigten Staaten ist bisher von seinem Amt zurückgetreten, und es gibt auch keine klare Bestimmung darüber, wie in einem solchen Fall, die Nachfolge geregelt werden soll.

Die Väter der amerikanischen Verfassung wollten ganz offensichtlich, daß im Falle des Rücktritts, der Verhinderung oder des Todes des Präsidenten, der Vizepräsident die Regierungsgeschäfte als stellvertretender Präsident weiterführt. Als jedoch im April 1841 der Präsident Henry Harrison starb – nachdem er nur einen Monat im Amt gewesen war – ließ der damalige Vizepräsident John Tylor sich als den zehnten Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigen. Sogleich erhoben sich viele Proteste: er sei doch nur stellvertretender Präsident. Tylor aber war ein sehr energischer Mann, und er vermochte sich durchzusetzen. Seither ist es sechsmal vorgekommen, daß beim Tode eines amerikanischen Regierungschefs der Vizepräsident mit allen Rechten in das Präsidentenamt nachrückte.

Sollte jedoch Eisenhower tatsächlich zurücktreten, wird es ganz ohne Zweifel in Amerika viele Stimmen geben, die fordern: Nixon darf nur stellvertretender Präsident werden. Und hinter dieser Forderung würde sehr viel mehr stehen als nur parteipolitische Taktik. Niemand will nämlich gern einen Präzedenzfall entstehen sehen, auf den sich jeder zukünftige Präsident dann berufen könnte, wenn er – und sei es ohne einen triftigen Grund – seine ganze Macht an einen Mann abtreten wollte, der für das Präsidentenamt überhaupt nicht gewählt ist.