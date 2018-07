Zu fünf Jahren Zuchthaus wurde der Leipziger Studentenpfarrer Schmutzler vom Bezirksgericht Leipzig verurteilt. Schmutzler habe nicht als Pfarrer, sondern als Staatsbürger vor Gericht gestanden, heißt es in der Urteilsbegründung. Er wurde der „Boykotthetze“ und „Völkerhetze“ für schuldig befunden. Mit diesem Urteil setzt das Zonenregime seinen verschärften Kampf gegen die Kirchen in der Zone fort.

Einen leichten Gehirnschlag erlitt Dwight D. Eisenhower. Der amerikanische Präsident wird einige Wochen lang seinen Amtsgeschäften fernbleiben müssen. Ungewiß ist noch, in welchem Umfang er später seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Die erste außenpolitische Folge der Erkrankung Eisenhowers ist, daß der Präsident höchstwahrscheinlich an der Mitte Dezember in Paris stattfindenden NATO-Konferenz nicht teilnehmen wird. Vizepräsident Nixon soll den Präsidenten vertreten. Mit der Erkrankung Eisenhowers taucht aufs neue die Frage auf, ob die Vereinigten Staaten es sich leisten können, in kritischen Monaten ohne einen arbeitsfähigen Präsidenten zu sein, Amerikanische Juristen beschäftigen sich gegenwärtig mit der Frage, welche Folgen nach der Verfassung ein Rücktritt des Präsidenten hätte. Bisher ist ein solcher Fall in der amerikanischen Geschichte noch nicht vorgekommen.

Eine Erkältung, die sich zu einer Grippe ausgeweitet hat, hielt den deutschen Bundeskanzler seit Mitte der letzten Woche von seinem Amtssitz fern. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, daß Adenauer bis zur NATO – Konferenz am 16. Dezember in Paris wiederhergestellt sein wird. Den Besuch in London, der für diese Woche vorgesehen war, mußte der Kanzler allerdings absagen. In der britischen Hauptstadt wurde diese Absage bedauert, da man sich von einer persönlichen Aussprache Adenauer – Macmillan im Hinblick auf die NATO-Konferenz viel versprochen hatte. Auch die erneute britische Forderung nach einer Weiterzahlung der Stationieungskosten sollte bei den Besprechungen zur Sprache kommen. In Vertretung des Bundeskanzlers ist jetzt Bundesaußenminister von Brentano nach London gefahren.

*

Hammarskjöld nach Nahost. Der UNO-Generalsekretär begab sich nach Jordanien, um zu versuchen, die Spannungen zwischen Israel und Jordanien zu beseitigen. Die erneute Krise in den israelischjordanischen Beziehungen wurde durch den zunehmenden Druck von Ägypten und Syrien auf König Hussein ausgelöst. Der König muß, um seine arabischen Gefühle unter Beweis zu stellen, eine harte Politik gegen Israel führen. So weigerte sich Jordanien, weiter mit Oberst Leary, dem Leiter der UNO – Waffenstillstandskommission für Palästina, zusammenzuarbeiten. Dieser habe es zugelassen, daß Israel militärische Anlagen in der neutralen Zone südlich der Altstadt von Jerusalem unterhalte, überdies wurden die Israelis von jordanischen Posten daran gehindert, eine israelische Enklave auf jordanischem Gebiet zu versorgen. Die plötzliche Reise Dag Hammarskjölds macht den Ernst der Lage und die akute Bedrohung des Friedens im Vorderen Orient deutlich.

Indonesisch – holländische Spannungen. Mit der von Holland inspirierten Ablehnung eines Entschließungsentwurfs durch die UNO-Vollversammlung, der die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den Niederlanden und Indonesien über die Eingliederung der niederländischen Kolonie West-Neuguinea in das indonesische Inselreich vorsah, ist es zu einer Krise in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern gekommen. Die 60 000 holländischen Siedler in Indonesien sind praktisch daran gehindert, das Land zu verlassen. Die niederländischen Unternehmungen, in denen rund 6 Milliarden Mark investiert sein sollen, werden durch Streiks der indonesischen Arbeiter bedroht und sollen zur „Übergabe“ gezwungen werden. Der niederländische Ministerpräsident Drees kündigte zum Schutz der niederländischen Siedler in Indonesien „notwendige und mögliche Maßnahmen“ an. Auf dem Hintergrund dieser niederländisch-indonesischen Spannungen gewinnt das Attentat Bedeutung, das kürzlich auf den indonesischen Staatspräsidenten Sukarno verübt wurde. Die Feinde Sukarnos werfen dem Präsidenten vor, er betreibe eine kommunisten-freundliche Politik.

Sirius, 5. 12. 1957