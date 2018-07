Inhalt Seite 1 — Baruch – Finanzier, Staatsmann, Philosoph Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist noch nicht so lange her, da konnte man in Washington vor dem Gitter, welches das Gelände des Amtssitzes des amerikanischen Präsidenten, das Weiße Haus, umzieht, einen hochgewachsenen, weißhaarigen Mann ziemlich regelmäßig um die Mittagszeit auf einer Bank sitzen sehen. Bisweilen las er die Zeitung, meist aber hatte er Begleiter, mit denen er sich unterhielt; es waren Minister, Bankgewaltige, Industrieherren. Der weißhaarige Herr mit dem kleinen Hörapparat im linken Ohr aber war Bernarc M. Baruch, dessen Name nirgends erwähnt wird, ohne daß fast automatisch der ehrende Titel hinzugefügt wird: „Erfahrener Staatsmann und Berater des Präsidenten.“

In diesen Tagen hat Baruch, der 88 Jahre alt ist, den ersten Band seiner Autobiographik unter dem Titel My Own Story (Meine eigen: Geschichte) veröffentlicht. Baruch stammt von der Seite der Familie seines Vaters her aus dem Städtchen Schwersenz bei Posen. Der alte Simon Baruch war 1855 nach den Vereinigten Staaten gekommen und hatte als Feldarzt im Bürgerkrieg auf der Seite der Konföderierten gegen den Norden gefochten. Der junge Bernard Baruch war dann nach New York gewandert und hier jener bewunderte Finanzmann und Millionär geworden, den Wilson im ersten Weltkrieg zum Vorsitzenden für die Verwaltung der Kriegsindustrie machte.

„Fast jeden Tag“, so schreibt Baruch in seiner Lebensgeschichte, „bekomme ich Briefe aus aller Welt, in denen die Leute mich fragen, was sie mit ihrem Geld machen sollen... Mir scheint immer wieder, daß die Leute die Börse für eine Art magische Hexenküche halten. Man müsse nur ihre Geheimnisse kennen. Und doch ist die Börse etwas anderes als eine in einen Saal mit Klimaanlage verlegte Rennbahn. Ich würde sie als ein Thermometer unserer Zivilisation bezeichnen... Und was die Schwankungen des Marktes ausmacht, sind nicht die Ereignisse selbst, sondern die menschlichen Reaktionen auf diese.“

Baruch, der in seinem langen Leben mit allen Finanzgewaltigen der Staaten zusammengearbeitet hat und dessen größter Gegner das Bankhaus Morgan war, hatte mit einem Gehalt von fünf Dollar pro Woche in einer Maklerfirma angefangen und seine Nächte darauf verwendet, Nationalökonomie und Börsenlehre zu studieren. In seinem 32. Lebensjahre verdiente er 100 000 Dollar.

Das Geheimnis seines Erfolges? Der Mann, den Präsident Wilson Dr. Facts (Herr Tatsache) nannte, antwortet darauf: „Ein Spieler und ein Spekulant sind nicht dasselbe. Vergessen wir nicht, daß Spekulieren aus dem Lateinischen speculare kommt und daß dies bedeutet, sich über die Zukunft klarzuwerden und zu handeln, bevor sie Gegenwart wird. Man muß zuerst die Tatsachen einer Situation oder eines Problems klar beurteilen können. Dann muß man sich eine Meinung darüber bilden, was sie für die Zukunft bedeuten. Und schließlich muß man rechtzeitig handeln.“

Baruch hat immer rechtzeitig gehandelt. Er hat sein riesiges Aktienvermögen zwei Monate vor jenem ungeheuren Börsenkrach von 1929 in Bargeld verwandelt. Also kurz vor jenem schwarzen Tag, der zahllose große Vermögen in den Staaten innerhalb von wenigen Stunden in Nichts zusammenschmelzen ließ.

Baruch ist ein konservativer Mann. Er gehört zu den Republikanern, aber er hat seine Freunde in beiden Parteien. Wilson, Roosevelt, Truman, Eisenhower waren ihm nicht nur eng verbunden, sondern sie haben ihn immer wieder in entscheidenden Stunden um Rat gefragt. Wenn Churchill nach Amerika kam, wohnte er bei diesem Manne, der in seiner Heimat in Süd-Carolina einen stattlichen Herrensitz hat und dort seine Gäste auch heute noch zur Jagd einzuladen pflegt. Die Tatsache, daß Baruch früh ein vielfacher Millionär und eine Art Wunderkind unter den Giganten des amerikanischen Finanzmarktes wurde, hat ihn relativ bald für Geld und Geldgewinn uninteressiert gemacht. Gewiß, er liebte einst das große Abenteuer. Aber in den letzten Jahrzehnten lebte und wirkte er als ein abgeklärter Helfer seines Landes.