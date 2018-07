Knapp 150 Jahre hat die Dampflokomotive brav und treu gedient, für ein ganzes Jahrhundert war sie der Träger des Landverkehrs und ein Symbol des Fortschritts und der Technik schlechthin. Die Deutsche Bundesbahn wird keine Dampflokomotive mehr in Auftrag geben. In Zukunft werden nur noch Dieselloks und elektrische Triebwagen die Schienen beherrschen. Sie werden leichter zu bedienen, sauberer im Betrieb, stetiger in der Bereitschaft, wirtschaftlicher und vor allen Dingen frei von Ruß und Rauch sein. Sie werden wie ein braver Schüler keine Fehler haben. Aber viele fast menschliche Züge werden wir an ihnen vermissen, die uns die Dampflok so vertraut machte. Mit einem langen Güterzug ächzte und stöhnte sie mühsam wie ein alter Mann den Berg hinauf, mit einem leichten Eilzug rannte sie ihn wie ein jugendlicher Läufer hinab. Dem Zug, dem sie auf freier Strecke begegnete, jauchzte sie pfeifend zu. Mit blasenden Sicherheitsventilen stand sie, einem Rennpferd gleich kaum zu halten, vor dem abfahrbereiten Zuge. Bei den Dieselloks und elektrischen Triebwagen wird das alles ganz anders sein. Ein Fingerdruck genügt, und ohne Mucken wird sie gehorchen. Ein neuer Roboter.

Für die kleine Frances Anne Kemble, die der alte Stephenson, der ja die Dampflok erfand, in sein Herz geschlossen und 1830 zur ersten Probefahrt seines neuen „Dampfwagens“ eingeladen hatte, war die erste Maschine etwas ganz Lebendiges. Das bezaubernde junge Mädchen hat uns davon berichtet und so die erste Eisenbahn-Reportage geliefert, die wir kennen. Hören wir, was Miß Frances Anne vor 127 Jahren schrieb:

„Wir wurden der kleinen munteren Maschine vorgestellt, die uns die Schienen entlangzielen sollte. Sie (denn der zärtliche Sprachgebrauch macht diese kuriosen, lieben kleinen Feuerrosse alle zu Stuten) besteht aus einem Kessel, einem Ofen, einer Bank und hinter der Bank einem Fasse mit genug Wasser, um ihren Durst während eines Rennens von fünfzehn Meilen zu stillen – das Ganze ist nicht größer als eine gewöhnliche Feuerspritze. Sie wandert auf zwei Rädern, die ihre Füße sind, und diese werden durch zwei glänzende Stahlbeine bewegt, die sie Kolben nennen. Zügel, Gebiß und Trense, mit denen dies wundervolle kleine Tier geritten wird, bestehen zusammen aus einem kleinen Stahlhebel, der den Dampf auf die Beine (oder Kolben) wirken läßt oder ihn davon ablenkt. Ein Kind könnte ihn handhaben. Dieses schnarchende kleine Tier, das ich mich immer versucht fühlte zu tätscheln, wurde nun vor einen Wagen gespannt, und nachdem mich Mr. Stephenson zu sich auf die Bank genommen hatte, fuhren wir ungefähr mit zehn Meilen in der Stunde ab.

Du hast keinen Begriff davon, was das Durchschneiden der Luft für ein Gefühl war. Und dabei ist die Bewegung so sanft wie möglich. Ich hatte lesen oder schreiben können. Ich stand auf, nahm den Hut ab und trank die Luft vor mir. Der Wind war stark – oder war es unser Anfliegen gegen ihn? – er drückte mir unwiderstehlich die Augen zu. Als ich sie geschlossen hatte, war das Gefühl des Fliegens ganz zauberisch und sonderbar über jede Beschreibung – aber trotzdem hatte ich das Gefühl vollkommener Sicherheit und nicht die geringste Furcht. Um die Kraft seiner Maschine zu zeigen, ließ Mr. Stephenson am Vorder- und Hinterteil unserer Maschine noch andere Dampfwagen, aber ohne Feuer und Wasser, befestigen – und mit alledem flog unser weiblicher Drache davon!“

Ist es nicht natürlich, daß Frances Anne nach diesem Erlebnis ihren Bericht mit einer offenen Liebeserklärung an den Schöpfer all dieser Wunder schließt? „Ich bin in ihn ganz verzweifelt verliebt“, schreibt sie, „er hat mir in der Tat gänzlich den Kopf verdreht.“ W. F. Kleffel