Da bewährt sich nun jene allgemeine Philosophie, der ich vorhin schon mit einigem Sarkasmus Ausdruck gegeben habe. Ich will es einmal „das Gesetz des Geleitzuges“ nennen, oder „das Gesetz der Fußkranken“. Das heißt, bei einer solchen Einigung wird man sich nicht auf den niedrigsten Zolltarif einigen, der in irgendeinem der sich zusammenschließenden Länder besteht; man wird sich vielleicht nicht auf das höchste Niveau einigen, aber man wird sich auf ein Niveau einigen, das höher liegt als dasjenige der Länder, die bisher niedrigere Zölle hatten. Das ist eine selbstverständliche Folge des Gesetzes vom geringsten Widerstand. Außerdem, da sich hier Länder mit so verschiedener Produktionsstruktur zusammenschließen, wird sich auch eine Vermehrung der Schutzinteressen ergeben. Nunmehr treten im Gemeinsamen Markt ganz neue protektionistische Interessen auf, eben z. B. jener, die interessiert sind am Kaffeezoll als einem Schutzzoll und nicht als einem Finanzzoll...

Nun: das, was man erwarten mußte, ist ja eingetreten. Der gemeinsame Zolltarif bringt für den Gemeinsamen Markt durchschnittlich höhere Zölle gegenüber dritten Ländern mit sich, zum Teil sogar erheblich höhere Zölle. Daher steht dem Gemeinsamen Markt nach innen der weniger Gemeinsame Markt nach außen sogar innerhalb unseres heutigen Resteuropas gegenüber. Ob die späteren Handelsverträge, die von der Organisation des Gemeinsamen Marktes nach dem Artikel 18 des römischen Vertrages abgeschlossen werden sollen, eine Herabsetzung bringen, die so weit geht, daß der Tarif durchschnittlich zumindest nicht höher sein wird als heute, steht dahin, scheint mir aber unwahrscheinlich, schon wegen des starken französischen Protektionismus.

Hier tritt die Überlegenheit der Freihandelszone gegenüber der Idee des Gemeinsamen Marktes hervor, weil da keine Einigung nach dem Gesetz des Geleitzuges auf den gemeinsamen Zolltarif notwendig wäre. Aber ich brauche nicht zu sagen, wie unerprobt der Gedanke der Freihandelszone, wie groß die Schwierigkeiten praktischer Art sind, die hier zu lösen wären und die offenbar nur mit einem beunruhigenden Maß eines Bürokratismus zolltechnischer Art – Ursprungszeugnisse und dergleichen – gelöst werden könnten.

Noch ein weiterer Gedanke, der einen Sachverhalt zum Ausdruck bringt, der scheinbar paradox ist. Auch wenn nämlich keine Abschirmung nach außen von der eben geschilderten Art stattfindet, kann regionaler Freihandel eine Störung des freien internationalen Handels bedeuten, statt einer Förderung. Wir müsen uns erinnern, daß regionaler Freihandel, wie der Gemeinsame Markt es ist, ein Doppelgesicht hat: Befreiung nach innen, aber Verdrängung nach außen, und das selbst dann, wenn keine Zollerhöhung stattfindet. Eine Tür öffnet sich, eine andere schließt sich.

Also kommt alles darauf an, daß der Befreiungseffekt den Verdrängungseffekt überwiegt. Das wird um so mehr der Fall sein, je mehr wir damit rechnen können, daß sich in diesen beiden Ländern A und B Produzenten befinden, die miteinander konkurrieren. Mit anderen Worten: der Befreiungseffekt wird um so größer sein, der Freihandelsblock wird um so günstiger für alle wirken, je mehr die sich zusammenschließenden Länder dank ähnlicher Struktur miteinander konkurrieren.

Natürlich ist der Fall des Gemeinsamen Marktes im ganzen nicht ungünstig zu beurteilen. Denn in der Tat ist die Aussicht auf eine Konkurrenzierung von Produzenten innerhalb des sich zusammenschließenden Gebietes recht groß. Aber wir dürfen nicht die große Zahl von Produzenten vergessen, bei denen keine rationelle Standortverschiebung innerhalb des Gemeinsamen Marktes stattfindet – eine Wanderung zu dem günstigsten Produktionsstandort –, sondern eine unrationelle Verdrängung eines Produzenten außerhalb dieser Ländermaße. Nehmen Sie den Fall der italienischen Orangen, nehmen Sie den Fall der italienischen Rohseide, die nunmehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes die japanische Rohseide verdrängen wird, obwohl diese heute, wie ich weiß, durchaus konkurrenzüberlegen ist. Das alles würde natürlich noch mehr der Fall sein bei dem Einschluß der afrikanischen Gebiete mit ihren Tropenkulturen!

Wenn wir die Übergangsperiode betrachten, dann ergeben sich die Probleme gerade aus der eben angestellten Betrachtung. Denn die günstig zu beurteilenden, befreienden, rationalisierenden, handelvermehrenden Zollherabsetzungen richten sich ja gegen die Produzenten innerhalb des Gebietes, die handelverdrängenden richten sich gegen die Produzenten außerhalb des Gebietes. Das heißt, die ersten tun den Produzenten innerhalb des Gebietes wehe... die zweiten tun ihnen nicht wehe.

Warum soll man nicht, so könnte man meinen, den Zoll auf italienische Orangen sofort zum 1. Januar 1958 abschaffen? Denn dieser Zoll wird ja nur die Spanier treffen. Daher, scheint mir, besteht eine gefährliche Tendenz, bei einer schrittweisen Herstellung des regionalen Freihandels – und das ist das einzig mögliche – die handelverdrängenden Herabsetzungen oder Zollbefreiungen zu bevorzugen, mit ihnen zu beginnen. Damit sind wir in jenem Übergangsstadium, in jenem Sumpfgürtel, wie ich es genannt habe, und damit erkennen wir die Tendenz des regionalen Freihandels, handelverdrängender und daher weltwirtschaftlich störender im Übergangsstadium als im Endstadium zu sein. Der Freihandelsblock, ob Gemeinsamer Markt oder Freihandelszone, kann aber sein Ziel nur erreichen, wenn er weh tut. Das ist nicht nur politisch-psychologisch schwer durchzusetzen, sondem – und das ist das, was den Nationalökonomen quält – es ist auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchaus empfehlenswert, das Tempo zu überstürzen, aus Sorge vor einer Roßkur gegenüber den betroffenen schwächeren Produzenten innerhalb des gemeinsamen Gebiets, Geht man aber langsam vor, so schadet man wieder dem handelbefreienden Effekt. Mir scheint, wir haben es hier mit einem echten Dilemma jeder regionalen Zollbefreiung gegenüber einer universellen Zollbefreiung zu tun: denn bei der universellen Zollbefreiung kann man graduell vorgehen, ohne Handelsverdrängungen und Handelsverzerrungen.