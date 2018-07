Auf der HV der Westfälische Drahtindustrie, Hamm (Westf.) – zum Krupp-Bereich gehörend – wurde mitgeteilt, daß die Beschäftigungslage in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres zufriedenstellend war, wenn auch auf den Auslandsmärkten eine Abschwächung der Nachfrage eingetreten ist. Für die Beurteilung des weiteren Verlaufs bleibt die Entwicklung der Kosten und Preise abzuwarten. Für 1956/57 erhielten die Aktionäre zusammen. 9 v. H. Dividende, davon fünf v. H. von der Firma Krupp, die damit ihre im Zusammenhang mit der Entflechtung des Krupp-Komplexes entstandene Verpflichtung erfüllt hat. Unter diesen Aspekten muß auch der relativ niedrige Kurs von etwa 125 v. H. gesehen werden.

Das Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk (GHH-Bereich) wird der HV am 24. Januar 1958 die Verteilung einer Dividende von 9 (8) v. H. vom AK von 12 Mill. DM für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. 6.) vorschlagen. (AR-Vors. Dr. Hermann Reusch; Vorstand: Dr. Ulrich Raydt, Georg Wilhelm Muus).

In einer aoHV der Hamburger Werft Blohm & Voss AG wurde beschlossen, das AK von 10 auf 13,6 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien werden sämtlich von der Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf, übernommen, die damit einen Teil der von ihr gegebenen Investitionskredite in eine Beteiligung am AK umgewandelt hat. Dem AR wurde gleichzeitig Dr. Hans Karl Vellguth, Mitglied des Vorstandes der Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf, zugewählt.

Die Victoria-Werke AG, Nürnberg, die für 1955/56 (30. 9.) noch acht v. H. Dividende zahlten, machen jetzt Mitteilung gemäß § 83 des Aktiengesetzes (Verlust von mehr als der Hälfte des AK). Der HV am 30. Dezember wird eine Kapitalherabsetzung von 2 : 1 auf 2475100 DM und Wiedererhöhung auf 5 Mill. DM vorgeschlagen. Die neuen Aktien werden zu 100 v. H. mit Dividendenberechtigung für 1958 begeben. Der Erlös aus der Herabsetzung soll zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung sonstiger Verluste dienen. Das Geschäftsjahr 1955/56 schloß mit 43 000 DM Gewinn, der sich durch den Vortrag auf 0,343 Mill. DM erhöht. In dem im März 1957 abgeschlossenen letzten Jahresbericht hieß es, daß der Gesamtabsatz bis Ende Februar 1957 nahezu den Stand des Vorjahres erreichte.