Folgende Geschichte würden wir nicht veröffentlichten, wäre nicht verbürgt, daß sie sich zugetragen hat.

Michael, dreizehn Jahre alt, blättert in einem kunstgeschichtlichen Werk und erblickt ein farbenprächtiges Bild von Lionardo: Leda und der Schwan. Der düster-zärtliche Vogel und die Knäblein, die aus den Eierschalen krabbeln, erwecken seine Neugier. Er wendet sich an den älteren Bruder: „Sag mal, was ist das mit der Leda und dem Schwan?“

„Hm. Ja. Also: Die Leda war eine sehr schöne Frau. Sie bekam Zwillinge, die Dioskuren, weil sich ihrder höchste Gott des Altertums, Zeus, in Gestalt eines Schwanes genähert hatte...“

Augenaufreißendes Staunen: „Waaas – der Heuss? Ja, wenn’s der Adenauer gewesen wäre! Aber der Heuss?“