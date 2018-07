„Jedes neue Bild ist ein Glücksspiel“

Von Georges Braque

Es gibt für Kunstinteressierte nichts Interessanteres als die Äußerungen des Künstlers über sein eigenes Werk. Wir beginnen eine Folge von Selbstdarstellungen mit Aufzeichnungen des bedeutenden Franzosen Georges Braque.

Das einzig Gültige in der Kunst ist das, was man nicht erklären kann“, habe ich einmal geschrieben. Ich bin noch immer sehr dieser Meinung. Das Geheimnis eines großen Gemäldes hinwegzuerklären – wenn so etwas überhaupt möglich ist – würde nicht wiedergutzumachenden Schaden anrichten, denn wer etwas erklärt oder definiert, setzt die Erklärung oder die Definition an die Stelle der eigentlichen Sache. Das gleiche gilt für die Wissenschaft. Jedesmal, wenn ein neues Problem gelöst wird, habe ich das Gefühl, daß etwas Wertvolles verlorengegangen ist. Anstatt die Dinge klarer zu machen, wäre es mir lieber, wenn man sie noch geheimnisvoller machen würde. Il faut toujours augmenter le trouble. (Man muß die Beunruhigung nähren.)

Was ist dann mit der Kritik? Ich fürchte, das ist mir völlig schnuppe. Die Kritiker sollten den Menschen dabei helfen, selbst zu sehen. Sie sollten niemals versuchen, Dinge zu definieren oder ihre eigenen Erklärungen den Menschen aufzuzwingen. Obwohl ich zugebe, daß es nützlich sein kann, wenn die Erklärungen des Kritik ers dazu beitragen, das allgemeine Rätselraten in vergrößern, und das ist fast immer der Fall. Die französischen Poeten sind in dieser Hinsicht ganz besonders nützlich. Kaum einer von ihnen hat auch nur eine Ahnung von der modernen Malerei, und doch versuchen sie unermüdlich, darüber zu schreiben. Guilleaume Apollinaire (1800 bis 1918) zum Beispiel, ein großer Lyriker und ein Mann, dem ich tief verbunden war, aber seien wir ehrlich, er konnte einen Raffael nicht von einem Rubens unterscheiden. Der einzige Wert seines Buches über den Kubismus besteht darin, daß es die Leute nicht aufklärt, sondern ganz im Gegenteil ihre Gehirne noch weiter umnebelt. Das gleiche gilt für den 1952 gestorbenen Paul Eluard und die andern alle. Die einzige Ausnahme fast, die mir einfällt, ist Paul Reverdy.

Dinge auf neue Weise sehen

Es gibt gewisse Geheimnisse, gewisse Mysterien in meinem eigenen Werk, die ich nicht einmal selbst verstehe, noch versuche ich, sie zu verstehen. Warum auch? Je mehr man fragt und untersuchte, um so tiefer wird das Geheimnis: es entzieht sich immer dem Zugriff. Geheimnisse müssen respektiert werden, wenn sie ihre Macht behalten sollen. L’art est fait pour troubler: la science rassure. (Die Kunst ist bestimmt zu beunruhigen; die Wissenschaft macht sicher).