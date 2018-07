Man geht nachts einen vertrauten Weg, an Obstgärten vorbei, nach Hause. Es ist sehr dunkel, etwas schwül. Man denkt an allerlei und gar nichts. Ein Apfel fällt dumpf ins Gras. Unwillkürlich bleibt man stehen. Es ist ganz still, man will vorbeigehen, da fallen zwei andere Äpfel dicht hintereinander.

Man geht weiter, es ist nichts geschehen. Man schüttelt ein wenig den Kopf. Warum blieb man stehen? Wieder denkt man an allerlei und nichts.

Viel später, nach Jahren erst vielleicht, fällt einem jener Augenblick wieder ein. Ein Apfel fiel dumpf ins Gras, es war sehr dunkel, sehr still, etwas schwül, man blieb stehen ... Nichts war geschehen, aber man erinnert sich, und wieder schüttelt man ein bißchen den Kopf. Irgend etwas war doch anders in jenem Augenblick, es war plötzlich alles so da, ganz da, die Stille, die Schwärze und Schwüle der Nacht, der Weg das Geräusch der fallenden Äpfel, selbst das Grün der Äpfel. Alles vertraut und alles ganz neu: Ach so, ich bin hier, ich bin das, alles ist so, ich bin ...

Und man schüttelt den Kopf wieder, vorbei.

Die Spur von Erdentagen: was bleibt? Troja, Karthago, die Inkakultur? Bleiben die tiefen Furchen des Kriegskarrens? Eiszeiten, Schwemmzeiten – und doch: „Es kann die Spur von unsern Erdentagen nicht in Äonen untergehn...“

Aber das Abendmahl Leonardo da Vincis verblaßt und verdirbt an der Wand einer Mailänder Kirche. Aber von Sophokles kamen nur Bruchstücke des Werkes zu uns. Es ragen Pyramiden und Dome, die Trümmer der Via Appia Antica und Burgruinen stolz und kühn. Der Steppenwind weht aus dem Osten, und nichts ist so groß, so fest, so ewig wie die Ozeane der Erde.

Die Spur von Erdentagen? Was wir verrichten, vollbringen – Tagewerk, Lebenswerk, Städtebau, Ackerbau, Staudämme, Brücken, Textilien, Verkehr: unauflöslich mischt sich Schönes und Schlimmes, Nützliches, Großes, Kleinliches, Abbau und Fortschritt. Was bleibt? Stiften’s die Dichter? Die Maler, Musiker, Baumeister?