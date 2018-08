Über die Zukunft der Wolfsburger Volkswagenwerk GmbH werden immer neue Überlegungen angestellt. Sie begannen zu dem Zeitpunkt, als Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard die Privatisierung des Werkes über die Ausgabe von Volks-Aktien in die Debatte warf. Auch Dr. Hermann Lindrath, der neue Minister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes, hat sich für diesen Schritt ausgesprochen, wie er sich überhaupt für eine möglichst weitgehende Privatisierung des industriellen Bundesbesitzes einsetzt. Minister Lindrath ist sich allerdings über die großen Schwierigkeiten völlig im klaren, Milliardenwerte in wirtschaftlich-vertretbarer Form zu veräußern.

Gleich zu Beginn der VW-Debatte kam der Gedanke auf, das Werksvermögen in eine „VW-Stiftung“ einzubringen. Es würde sich um rund 1,5 Mrd. DM handeln, mit denen auf dem Weg über eine Stiftung schon etwas Positives anzufangen wäre. Selbst die IG Metall hat sich für den Gedanken einer Stiftung erwärmt, der sie gewisse volkswirtschaftliche Aufgaben übertragen sehen möchte – beispielsweise als „Preisregulator“ auf dem innerdeutschen Automobilmarkt zu wirken. Nun hat der Verein Deutscher Ingenieure den Stiftungsvorschlag ebenfalls aufgegriffen, um diese Einrichtung für den technischen Nachwuchs einzusetzen. Der Verein appellierte an Bundestag und Bundesregierung, nach einer Lösung zu suchen, um zumindest wesentliche Teile des nach einer Privatisierung des Werkes verfügbaren Kapitals als zusätzliche Mittel. für das Ausbilden von Ingenieuren zu verwenden. Nach Ansicht des VDI soll sich die „Nationalstiftung Volkswagenwerk“ auf die Förderung einiger weniger Ausbildungsstätten konzentrieren, beispielsweise also auf die höheren Bildungsanstalten in Niedersachsen, für die die erforderlichen Mittel in den öffentlichen Haushalten fehlen, die aber jede Förderung verdienen. Der Gedanke ist der Überlegung wert. -zke