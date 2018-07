N. B., Paris

Warum eigentlich ist Frankreich nicht zu regieren? Das ist eine Frage, auf die La France déchirée (Zerrissenes Frankreich), das letzte Buch Jacques Fauvets, des jungen und begabten Innenpolitikers des Pariser Monde, zwar keine endgültige Antwort, aber doch eine Reihe überzeugender Erklärungen und Hinweise gibt.

Fauvet nennt drei Gründe: Erstens den Individualismus der Franzosen. Das Land, so weist er nach, ist vielfach gespalten: in zwei grundsätzlich verfeindete Lager (die Linke und die Rechte); in drei politische Hauptrichtungen (die Linke, die Mitte und die Rechte); in sechs Meinungsgruppen (extreme Rechte, Parlamentarisch-Konservative, MRP-Katholiken, Radikale, Sozialisten und Kommunisten); in zehn nationale Richtungen, die alle verschiedene Wege zum gleichen Ziel gehen möchten; in vierzehn parlamentarische Gruppen und 44 Millionen eigene Meinungen.

Fauvet glaubt, dieses Durcheinander sei weniger dem französischen Wahlsystem (Proporz) zuzuschreiben, als vielmehr der tiefverwurzelten Oppositionslust der Franzosen. Er meint, daß in einem überzentralisierten Staat der Individualismus die normale Reaktion auf die Staatsautorität sei, während die Bürger dezentralisiert regierter Staaten in der örtlichen Selbstverwaltung „ein Instrument zum Ausdruck des eigenen Willens und der Selbsterfüllung sehen, und nicht ein Instrument der Knechtschaft“.

Das zweite Charakteristikum? Die konservative Einstellung der Franzosen. Das mag für den Uneingeweihten, der in Frankreich das Land der Revolutionen sieht, erstaunlich klingen. Aber Fauvet meint, der Hang zum Konservativen sei synonym mit der „Was wir haben, das halten wir fest“-Einstellung, die jede revolutionäre Entwicklung verhindert.

Der dritte grundlegende Wesenszug der Franzosen ist ihr „Intellektualismus.“ Fauvet beklagt die stets bereite Hochachtung der Franzosen vor Beredsamkeit und geistigem Feuerwerk. Nach seiner Meinung macht der Kult mit allem Abstrakten und Symbolischen es seinen Landsleuten unmöglich, praktische Lösungen für die Probleme einer sich rasch verändernden Gesellschaftsordnung zu finden.

Angesichts dieser Lage glaubt der junge Autor, die Franzosen – mögen sie auch zwischen der Rechten und der Linken und anderen politischen Kategorien wählen können – seien letzten Endes doch zu einem unbeweglichen Zentralismus verdammt. Er sei unvermeidlich, weil die parlamentarischen Gruppen der Rechten und der Linken einander neutralisieren, während die dazwischenstehenden kleineren Gruppen nur durch Kompromisse und Schaukelpraktiken zu Einfluß kommen könnten. Solange dieses System bestehen bleibt, müßten alle Krisen notwendig mit der Bildung einer Mehrparteienkoalition enden, die dort weiter wurstelt, wo die vorige aufgehört hat.

Jacques Fauvet weist auch auf Frankreichs größte Schwäche hin: den Mangel an Loyalitätsgefühl seiner Bürger gegenüber dem Staat. Er meint, es sei den Franzosen seit der Hinrichtung des Königs nicht gelungen, „das Problem der Legitimität“ zu lösen. Die Hälfte der Wählerschaft (ein Viertel ist kommunistisch, das andere setzt sich aus verschiedenen Rechtsparteien zusammen) steht in der Opposition, nicht so sehr gegen eine bestimmte Regierung, sondern gegen das bürgerlich-parlamentarische System an sich. Und eben darum ist sie auch unfähig, das auszuüben, was die Engländer „a loyal Opposition“ nennen.