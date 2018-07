Für alle Oberprimaner sind die Weihnachtsferien, die jetzt vor der Tür stehen, sozusagen die letzte Ruhe vor dem großen Prüfungssturm. Das ist in Westdeutschland so und auch in der Zone. Aber eines ist drüben anders als hier: dort haben sich die Klassenräume gelichtet. Von vier Oberprimanern, die zu Ostern 1958 als Abiturienten die Schultore in der Zone verlassen sollten, ist einer während der letzten Wochen und Monate in den Westen geflüchtet.

Aus Pankow mehren sich die Zeichen, daß die roten Potentaten alles daransetzen wollen, dem Zonenregime, das sie die „Deutsche Demokratische Republik“ nennen, in den Augen der Welt den Anstrich eines legitimen Staates zu geben. Doch während sie darum bemüht sind, bietet sich den Augen der Welt das Schauspiel eines großen Auszugs des Geistes aus eben diesem Staat. Wir wollen hier nicht fragen, was jeden einzelnen der Abiturienten auf den Weg nach Westen geführt hat, nicht fragen, ob hier bei uns jetzt genügend getan wird, um ihnen zu helfen – wir wollen nur sagen: einer von vieren. Was ist das für ein Staat? H. G.