Der Zustand, in dem die beiden westlichen Besatzungsmächte dem deutschen Export-Auto viel Glück auf den Weg wünschten, es aber leider unterließen, dieses Vehikel mit Reifen auszurüsten, kann als im wesentlichen überwunden gelten. Die Reifen, sprich die Möglichkeiten, sich mit dem ausländischen Käufer in Verbindung zu setzen, ihm Telegramme, Muster und Luftpostbriefe zu schicken und selbst ins Ausland zu reisen, sind allerdings nur zum Teil montiert und der Rest ist zugesagt: Der Luftpostverkehr wurde schon vor vier Wochen grundsätzlich genehmigt, doch die Anordnung läßt, wie üblich, auf sich warten – und damit erhalten das in der deutschen Ausfuhrwirtschaft bestehende tiefe Mißtrauen, die Skepsis und die Müdigkeit natürlich, wieder neue Nahrung. Für den Auslandreiseverkehr sind immerhin sehr ausführliche Durchführungsbestimmungen erschienen. R. Stephan