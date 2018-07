Von Walter Abendroth

Wenn man weiß, wie selten das wirklich Bemerkenswertein der Kunst ist – und je älter man wird, desto gewisser weiß man dies –, dann muß man es als Symptom einer außergewöhnlich günstigen Konstellation nehmen, daß in ein und demselben Jahre, ja, zu genau gleicher Zeit, drei Ausgaben deutscher Lyrik erscheinen, die auf die Zuerkennung des Meisterrangs Anspruch erheben dürfen. Dieser plötzliche Vorstoß des Intimen, der in den anderen Künsten seit langem kein Beispiel hat, wird durch die buchhändlerische Statistik bestätigt. Während noch vor kurzem der Grundsatz von der Unverkäuflichkeit jeglichen Gedichtbandes galt, hört man neuerdings, daß Lyrik sich gut verkauft. Trifft das zu, so werden die Käufer jedenfalls dankbar sein, ihre literarische Neugier mit sehr lohnenden Erscheinungen beantwortet zu sehen.

Von eigentlichen Entdeckungen kann freilich nur in den beiden ersten von den drei hier behandelten Fällen geredet werden. Da schlagen wir zunächst einen schmucken, schmalen Band auf:

Heimito von Doderer: „Ein Weg im Dunkeln. Gedichte und epigrammatische Verse.“ Biederstein Verlag, München. 100 S., 7,80 DM.

Wir sind überrascht. Zwar hat Doderer, der als Romancier stärksten Eigengepräges inzwischen Berühmtheit erlangt hat, schon 1923 auch Lyrik publiziert („Gassen und Landschaft“). Aber wenn die Gedichte damals überhaupt weiter herumgekommen sind, so sind sie durch die seither erschienenen großen Romanwerke völlig aus dem Bewußtsein der Leserschaft verdrängt. Und der Charakter des scharfsinnigen Erzählers Doderer berechtigte zu einer gewissen Skepsis gegenüber der Möglichkeit eines Lyrikers Doderer von annähernd ähnlichem Format. Diese Skepsis aber wird entkräftet.

Es ist der gleiche Doderer wie der der Strudlhofstiege“, der „Dämonen“ oder der „Erleuchteten Fenster“, der sich hier lyrisch und epigrammatisch ausspricht: gleich in der unverwischbaren Prägung und in seiner beständigen Wandelbarkeit. Es ist derselbe Geist: kaleidoskopartig stets neue, überraschende Bilder erzeugend aus derselben Grundsubstanz.

Das Persönliche schmilzt alles Angeeignete um. Und die Kunst der Sprache, die dialektische Prägnanz, die geistige Pointierung erheben das Subjektive zu objektiver Gültigkeit, das Bekenntnis zum Werk. Einem Werk, das sich in die erste Reihe moderner Versdichtung stellt. Von der tiefen Verantwortlichkeit des Dichters wissen wenige in unserer Zeit so wie Heimito von Doderer. Darum – nicht etwa weil es an Qualität und Aussagekraft aus der Sammlung hervorragte, das tut es keineswegs – stehe hier ein Stück der epigrammatischen Abteilung, das der unakademischste aller Akademiker in einer lateinischen und einer deutschen Version zugleich darbietet: