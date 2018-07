Andreas Hermes, der 79jährige Nestor der deutschen Bauernpolitik, will wieder aktiv im geschäftsführenden Präsidium des Bauernverbandes mitarbeiten. Dieses Dreierkollegium war geschaffen worden, als im Jahre 1954 Hermes den Präsidentenstuhl verließ, um sich ganz den internationalen Aufgaben zu widmen und man niemanden fand, dem man das Alleinpräsidium anvertrauen mochte. In der letzten Zeit war das Dreierkollegium durch die Auseinandersetzungen belastet, die während des Bauerntages in Hannover zutage traten; es wurde zu einem Zweierkollegium, als Herr von Feury erklärte, sich von der Mitarbeit so lange fernzuhalten, bis ein wegen angeblicher finanzieller Verfehlungen gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren abgeschlossen sein würde. Damit war das Gleichgewicht in diesem Kreis gestört: der liberale Flügel, der mit Lübke enger zusammen arbeiten möchte, war geschwächt. Jetzt springt Hermes ein, dem als Ehrenpräsident Zugang und Mitarbeit in allen Gremien des Bauernverbandes offensteht.

Hermes steht vor einer doppelten Aufgabe. Nach innen muß er die Meinungsverschiedenheiten über die Marschrichtung des Bauernverbandes zu einem besser ausgewogenen und politisch realeren Programm zusammenfügen. Nach außen muß er dafür sorgen, daß die sorgsam abgewogenen Forderungen in sachlicher und diplomatisch guter Form an Regierung, Parlament und Öffentlichkeit herangebracht werden. Es wird Hermes, der durch Jahrzehnte den Bauernverband souverän führte, nicht schwer werden, die internen Gegensätze auszugleichen. Soweit sie sich in Forderungen nach außen niederschlagen, sind sie nicht unbedingt „grundsätzlicher“ Art; man kann sie auch auffassen als Meinungsverschiedenheiten über die zweckmäßige Gewichtsverteilung zwischen aktuellen Hilfen zur Erhöhung der bäuerlichen Einkommen (über höhere Preise oder/und Subventionen) und dem langfristigen Strukturprogramm. Nach außen wird Hermes es aber schwerer haben. Zwar wird die Politik des Bauernverbandes unter seinem Einfluß nicht mit Knotenstock und Jägerhütchen vorgebracht werden, sondern im diskreten Gewand eines sehr repräsentativen und diplomatisch-klugen Mannes. Aber die Zeit ist den Forderungen der Landwirtschaft nicht günstig.

Das Gefälle zwischen bäuerlichem und städtischem Einkommen hat sich trotz der vielen finanziellen Hilfen nicht verringert (was nicht Schuld der Bauern ist). Aber der Finanzminister will und muß die Subventionen abbauen. Auch der Wirtschaftsminister kann und wird seine liberale Handelspolitik nicht zurückdrehen, um etwa durch ein weiteres Drosseln der Agrareinfuhren die ohnehin schon umstrittenen Preise für Grundnahrungsmittel in der Bundesrepublik zusätzlich anzuheben.

Wir haben im Augenblick keine große Bewegungsfreiheit, die landwirtschaftlichen Erträge von der Preisseite her aufzubessern. Nur eine allmähliche Kostensenkung über strukturelle Maßnahmen kann auf längere Sicht helfen. Es bedarf da schon einer klugen, erfahrenen und geschickten Persönlichkeit, um in dieser Lage die Interessen dieses großen Berufsstandes sachlich richtig zu vertreten und in die Gesamtpolitik einzufügen. Es ist zu hoffen, daß die neuerliche Aktivität des erfahrenen alten Mannes der Bauernverbandspolitik von allseitigem Nutzen sein wird. F. L.