Münster, im Dezember

Kultur ist mehr als eine gut sitzende Krawatte. Reisende sollten in diesen Vorweihnachtstagen in der behäbigen Provinzial-Hauptstadt Westfalens halt machen und sich ansehen, wie Besinnlichkeit, Geschmack und Solidität, die das neue Münster geprägt und die Atmosphäre des alten wieder beschworen haben, auch die knifflige Geschmacksfrage der dezemberlichen Illumination in den Geschäftsstraßen gelöst haben.

Auch hier stand am Anfang kommerzielles Interesse. Aber weil die Stadt mit dem restaurierten Prinzipalmarkt, dem wieder errichteten gotischen Rathaus und dem kräftigen Paukenschlag des neuen, ja, avantgardistischen Theaters ein unverkennbar eigenes Gesicht hat, und ein schönes Gesicht, so wollten die Bewohner Münsters es zu keiner Zeit des Jahres verzerren.

Sie spannten keine Jahrmarktsbeleuchtung über die Strlßen, sie machten aus der Stadt kein grelles Zirkuszelt wie im nahen Essen. Sie zündeten keinen einzigen Weihnachtsbaum voreilig an. Die aufgestellten Tannenbäume tragen keine Kerzen, sondern stehen als grüne Adventsbäume da und leuchten abends mit verdecktem Licht von innen. Die Giebel des Prinzipalmarkts tragen stockwerkweise sich verjüngende Kerzenreihen und verbreiten feierlich-festlichen Glanz. In den Bögen der Arkaden hängen große Adventskränze wie an vielen anderen Ecken der Stadt. Es waltet Poesie. Aus der Verwurzelung mit einer noch heute verpflichtenden Tradition und aus der Frömmigkeit der Münsteraner wurde etwas vorbildlich Neues geschaffen.

Die oft geschmähten Verkehrsvereine, die die Aufgabe haben, die Fremden anzulocken und zu fangen, können in der ständigen emsigen Arbeit, ihren Bezirk immer schöner und anziehender zu machen, beispielhafte Anregungen geben, wenn sie nur phantasievoll sind und ihre Heimat wirklich lieben wie der ideenreiche und tatendurstige Verkehrsdirektor in Münster.

Es ist ganz unverkennbar: die Bewohner dieser Stadt zeichnet nicht nur prächtiges Selbstbewußtsein aus, sondern auch Gemüt. Am letzten Sonntag trafen sich die Radfahrer, oder besser die „Pättkesfahrer“, in einem Kino. Anwesend waren nicht nur der Regierungspräsident, auch Universitätsprofessoren und andere Honoratioren. Sie alle sind Pättkesfahrer, und Pättkes – das sind die schmalen heimlichen Pfade, von denen die flache westfälische Gartenlandschaft rund um Münster herum durchzogen ist. Der Kulturfilm „Die Paradiese liegen nebenan“, der hier uraufgeführt wurde, war kein Heimatfilm mit falschem Glockenklang, sondern ein schlichtes Loblied auf die „Pättkes“ und die „Rädkes“, mit denen man in herrlicher Landschaft stillvergnügt herumfährt. Das Netz dieser Radfahrwege wird neuerdings ständig erweitert, und die Experten sagen, es koste nicht einmal viel.

Der Film war nicht bunt, sondern’schwarz-weiß, und dieses Schwarz-weiß malte ein bißchen kräftig, das Schwarz besonders. Das „nervenzerrüttende“ Leben in der Stadt, das er in ein paar exzellent photographierten Bildern abschreckend darstellte, ist ja nicht nur schrecklich, es hat auch Poesie. Man muß sie nur sehen, und die als „Abschreckung“ den Film elektrisierende Jazzmusik fand ich hinreißend.

Worauf es dem Film aber ankam, war die Freude, die Ferienstimmung, die Verzauberung auf stillen Pfaden (Pättkes) einer reizvollen Landschaft zu zeigen, die man, sobald es wieder warm ist, auf Rädern durchstreift. Es ist ihm mit strahlender Naivität gelungen. Wer rastet, der rostet – auf deftig münsterländisch hieß das: We alltied up de Pättkes fährt, und siene Föhte (Füße) hännig (tüchtig) ruöhrt, de döt wat füör sien Liäben, un bruk’t soboll nich stiäben. Jeder Reisende kann sich in Münster ein Rad borgen, wenn er ganz plötzlich hier haltmachen und ein Pättkesfahrer werden will. Eka v. Merveldt