wakl., Hamburg

In einer Morgenfeier in der Hamburger Musikhalle gedachten die Freimaurer des Gründungstages der ersten deutschen Loge (Absalom zu den drei Nesseln), die am 6. 12. 1737 in Hamburg gegründet worden war. Bekannt ist, daß viele bedeutende Männer zur deutschen Freimaurerei gehört hatten, so Friedrich der Große, Goethe, Lessing, Herder, Wieland, Voß, Claudius, Chamisso, Freiherr von Stein, Hardenberg, Blücher, Scharnhorst, Freiligrath, Lortzing, Mozart, Liszt, der Generalpostmeister Stephan und, um nur noch einen aus unseren Tagen zu nennen, Stresemann. Wenige wissen, daß die Gründung des größten karitativen Gemeinschaftswerkes der Welt, des Roten Kreuzes, auf Henri Dtnant zurückgeht, der damit einen freimaurerischen Gedanken verwirklichte.

Nach langen Jahren der Diffamierung durch den Nationalsozialismus verdient die Freimaurerei es, als das dargestellt zu werden, was sie ist: ein Bund freier Menschen, die nach weiter nichts trachten, als die königliche Kunst zu üben, Menschen zusammenzuführen, die sonst nicht zusammenkämen.

Die soziale Gesinnung der Freimaurer, ihr Streben nach Freiheit und Menschenwürde, ihre Anleitung zu sittlichen Pflichten, ihr Suchen nach Wahrheit und ihre Toleranz – all dies haben die Freimaurer nie auf öffentlichem Markt zur Schau gestellt, und gerade dadurch wohl ernteten sie Mißtrauen dort, wo Vertrauen am Platze wäre.